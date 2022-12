Ciro Frallicciardi scrive al commissario Calcaterra: «Le zone alte di Casamicciola al buio e isolate!»

Le zone alte di Casamicciola abbandonate a se stesse: mancanza di illuminazione pubblica e circolazione veicolare interdetta per motivi non solo legati alla frana. A segnalare le criticità presenti sul territorio al commissario prefettizio Simonetta Calcaterra e Ciro Frallicciardi, ex consigliere comunale: «Gentile dott.ssa, con la presente Le scrivo nella qualità di cittadino di Casamicciola Terme e di ex consigliere comunale per segnalare alla S.V. una serie di criticità presenti attualmente sul territorio (già martoriato dai drammatici eventi del 26 novembre u.s.) e che mi sono stati a più riprese segnalate anche da numerosi cittadini.

Sono ormai diversi giorni che svariate strade delle zone alte del territorio sono ancora al buio e sprovviste di pubblica illuminazione. Mi riferisco, tanto per fare qualche esempio, alle aree di Piazza Bagni, via Iasolino, via Ombrasco, via De Rivaz, Corso Garibaldi. Una situazione questa che genera un pericolo per la pubblica e privata incolumità, con i residenti che lamentano il mancato ripristino delle minime condizioni di sicurezza.

Come se non bastasse Le rammento che via De Rivaz (la cui situazione paradossale ho avuto modo di esternarle già in una pregressa corrispondenza) è ormai chiusa al traffico da circa due mesi a causa di alcune problematiche susseguenti alle opere poste in essere dalla società CPL Concordia, che si sta occupando della metanizzazione sul territorio comunale.

Un semplice avvallamento mai risolto ma che sta creando disagi enormi alle comunità di Piazza Maio e della Sentinella che sono costrette a percorrere una strada angusta e priva di illuminazione come via Roma per giunta a doppio senso di circolazione, con tutti i potenziali rischi che ne conseguono non essendo tra l’altro l’asse viario in grado di reggere la costante presenza di carichi pesanti. Dalla sua cortese nota di riscontro si evince la volontà di prevedere la realizzazione di una nuova pavimentazione ma sommessamente consiglierei, nell’immediato, di intervenire sul tratto di strada in questione quanto meno alla sistemazione del vasolame esistente per permetterne la riapertura immediata.

Ma non è tutto. Ad ormai un mese dall’evento franoso dello scorso 26 novembre, esiste ancora un rischio concreto per i pedoni stante la presenza, in alcune zone, di fango, pietrame e detriti di varia natura nell’area dei marciapiedi. La zona alta del paese, inoltre, risulta completamente abbandonata al suo (triste) destino, senza che non arrivino nemmeno info o notizie relative al ripristino della pubblica illuminazione. Un silenzio e un’incertezza che sta gravando oltremodo sul morale di centinaia di cittadini già provati da una immane tragedia e che manifestano la loro sfiducia per l’assenza assoluta di riferimenti e risposte.

La stessa situazione di stallo è riscontrabile anche nell’area del parcheggio di Corso Garibaldi e dell’area antistante la chiesa di Santa Maria Maddalena, che tra l’altro in base a quanto recita il piano speditivo risultano punto di adunanza in caso di allerta meteo; eppure anche qui l’illuminazione risulta inesistente con grave pregiudizio per la pubblica fruibilità.

Nella speranza che si voglia ovviare in tempi celeri alla risoluzione di dette problematiche – molte delle quali, nonostante la situazione di emergenza in atto, non sembrano ad onor del vero di insormontabile risoluzione – Le chiedo di voler attivare chi di competenza per consentire la messa in sicurezza ed il ripristino della circolazione veicolare lungo Piazza Bagni provenendo da Corso Vittorio Emanuele, sia pure con un senso unico alternato, in modo tale da restituire alla fruizione una strategica arteria anche ai mezzi della Eav che ad oggi non possono effettuare nessun tipo di servizio pubblico per le zone alte di Casamicciola. Fiducioso in suo celere intervento, teso ad alleviare il disagio di una cittadinanza fortemente provata».