Ciro e Pippo: Ischia, è tuo il derby delle isole. 2-0 con Capri Anacapri

Gara abbordabile? Lo dite voi, affrontiamo una squadra che si difende con ordine e riparte”, così mister Enrico Buonocore alla vigilia del derby isolano allo Stadio Mazzella.

La sesta giornata del Girone A di Eccellenza propone il match tra la consolidata Ischia e la neopromossa Givova Capri Anacapri. I padroni di casa arrivano al match con una chiara intenzione, pur non sottovalutando gli avversari: riprendersi la vetta solitaria dopo il sorpasso momentaneo del Villa Literno nell’anticipo. Oltretutto, la compagine gialloblù vuole incorniciare la strepitosa settimana che ha visto il successo nell’andata di Coppa Italia contro l’Acerrana. Il test dell’infrasettimanale ha concesso allo staff tecnico di schierare una squadra piena di seconde linee: molti titolari, inseriti a gara in corso, hanno potuto rifiatare e ritrovare le energie. Poche sorprese nell’undici di partenza, Buonocore si affida all’under Gemito e alle incursioni di De Simone in mediana. Torna Chiariello dal primo minuto, così come Ballirano mentre Trofa ritrova il ruolo a centrocampo. Titolarissimi Mattera e Simonetti sulle corsie, con Padin punta centrale.

Avvio con lo spauracchio per gli ospiti che perdono un brutto pallone in fase di impostazione con Miano: la formazione locale, con due passaggi, lancia Simonetti in campo aperto, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Al 3’, sul primo angolo battuto, Mattera impatta di testa senza imprimere la giusta forza e Prete si ritrova la sfera tra i guantoni. Al 6’ Giliberti fa correre Miano in ripartenza, nella costruzione dei capresi è provvidenziale la chiusura difensiva della brigata ischitana. Sul capovolgimenti di fronte, Simonetti suggerisce in profondità Padin che calcia in diagonale col mancino: la mano dell’estremo difensore nega la gioia all’attaccante. Al 10’ traversone interessante di Florio dalla trequarti di destra, De Simone è anticipato all’ultimo dal pacchetto arretrato di Sena. All’11’ Prete è ancora miracoloso: Padin pennella al centro un cross basso, Riccio buca l’intervento e Simonetti calcia a botta sicura dopo il controllo: il portiere si oppone da distanza ravvicinata. Tocca poi a Trofa cerca una conclusione abbondantemente larga. Nel corso della gara, l’Ischia si affida alla rapidità e alla scaltrezza degli elementi offensivi. Il Givova Capri Anacapri si copre e riparte. Al 19’ Simonetti serve Padin: il numero 9 si libera della marcatura e tenta ad incrociare: traiettoria non precisa e distante dal bersaglio. Al 22’ strepitosa rovesciata di Padin dal centro dell’area, una deviazione fa terminare la palla sul fondo. Passano cinque giri di cronometro e Ballirano se ne va sulla sinistra: il passaggio verso i compagni è preda di Prete. Sul ribaltamento Gemito è provvidenziale su Esposito. Al 28’ Simonetti semina il panico e allarga per Mattera: il laterale converge e scarica un mancino risultato di poco alto. Alla mezz’ora Trofa spreca due buone possibilità per la brigata di casa. Al 34’ Simonetti sblocca la contesa del Mazzella: su un cross dalla sinistra di Trofa, Simonetti svetta fulmina Prete. Dominio assoluto dell’Ischia nella frazione iniziale, il Givova Capri Anacapri ci prova nel finale di primo tempo con Esposito ma è sotto nel parziale all’intervallo.

Si riparte senza cambi da una parte e dall’altra, i due allenatori confermano i protagonisti della prima parte di match. Al 47’ Miano si divora una chance incredibile davanti a Gemito, l’assistente sventola la bandierina e segnala l’offside. Al 51’ Padin non riesce a raddoppiare su un pallone scodellato dalla bandierina: intervento maestoso di Prete sulla linea di porta. Al 56’ è di nuovo straordinario Prete sul bolide di Simonetti dai dieci metri: il pallone non entra e il risultato resta immutato. I capresi cercano di affacciarsi nelle zone presidiate da Gemito che blocca tranquillamente le parabole disegnate dagli attaccanti. Mister Buonocore, attorno all’ora di gioco, opera due sostituzioni con Matarese e Scalzone in campo: escono Mattera, impalpabile, e Padin. Al 68’ De Simone riceve dalla sinistra e carica il destro dalla distanza: iniziativa imprecisa. Ultima manovra personale del mattatore della sfida contro l’Acerrana: al suo posto entra Arcamone. Al 71’ Gemito è prodigioso su un’incornata ravvicinata sugli sviluppi di una punizione. I ritmi calano vistosamente, i gialloblù gestiscono il minimo vantaggio e cercano di non scoprire il fianco. Al 77’ Scalzone, con una prateria davanti, non riesce ad impensierire Prete. Al 78’ l’estremo difensore si oppone a Simonetti, lanciato in imbucata. All’80’ Scalzone alza troppo la mira col mancino da posizione defilata e spara fuori. All’82’ Florio cavalca sulla destra, sfrutta sul passaggio di Scalzone e batte Prete con un destro sul palo lontano. All’86’ il numero 58 di casa sfiora il tris con un destro al volo. Si chiude così la sfida del Mazzella, l’Ischia abbatte il Givova Capri Anacapri e si assicura tre punti che significano primato solitario in classifica. Il prossimo appuntamento per gli uomini di Buonocore sarà in esterna sul rettangolo verde del Massa Lubrense.