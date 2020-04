Covid-19, 5 pazienti positivi a Villa Mercede

Nell’ambito dei controlli che l’ASL Napoli 2 Nord sta portando avanti per verificare la diffusione del COVID19 nelle proprie strutture, sono stati rilevati cinque pazienti positivi al virus presso la RSA Villa Mercede di Serrara Fontana ad Ischia. Dall’inizio di aprile l’azienda aveva effettuato 203 testi rapidi, sottoponendovi tutto il personale e gli ospiti delle RSA di Ischia, Cardito e Pozzuoli; tuttavia, per avere un dato maggiormente preciso, questa settimana si è dato il via allo screening con il tampone per tutti i pazienti ed il personale delle strutture.

Un’equipe del Rizzoli sta valutando lo stato di salute dei cinque pazienti risultati positivi, mentre gli epidemiologi dell’ASL stanno effettuando l’indagine per risalire all’origine del contagio.