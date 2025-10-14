Cinque anni e un mare di umanità: Serrara Fontana ringrazia il Comandante Buonincontro

Un saluto carico di emozione e riconoscenza ha accompagnato, martedì 7 ottobre scorso, il Vin d’Honneur organizzato presso il ristorante Casa Celestino a Sant’Angelo, al culmine del periodo di servizio del Primo Luogotenente Salvatore Buonincontro, Comandante della Delegazione di Spiaggia di Sant’Angelo, che dopo cinque anni di intenso lavoro si appresta a lasciare l’incarico per assumere, dal prossimo 12 ottobre, il comando del Locale Ufficio Marittimo di Forio.

Sant’Angelo saluta il suo Comandante: dopo cinque anni di servizio, Buonincontro lascia la Delegazione di Spiaggia



Dal 2007, la Delegazione di Spiaggia rappresenta il presidio della Guardia Costiera a tutela del porto di Sant’Angelo e del territorio comunale di Serrara Fontana. In un clima di sincera partecipazione, l’Amministrazione Comunale, i colleghi della Capitaneria di Porto, gli operatori commerciali, il ceto peschereccio e numerosi amici hanno voluto stringersi intorno al Comandante Buonincontro per ringraziarlo non solo del lavoro svolto, ma soprattutto della grande umanità con cui ha saputo interpretare il suo ruolo.

Il saluto della comunità

La Sindaca Irene Iacono, a nome dell’Amministrazione e dei cittadini, ha consegnato al Comandante un attestato di civica benemerenza, riconoscendone la professionalità e la sensibilità.

«Il Comandante Buonincontro – ha sottolineato la Sindaca – ha rappresentato la Guardia Costiera con rigore e con cuore, instaurando con tutti un rapporto di rispetto e collaborazione. A lui va la nostra gratitudine per aver saputo interpretare il servizio con umanità e sensibilità al fianco della comunità».

Visibilmente emozionato, il Comandante Buonincontro ha ripercorso i cinque anni trascorsi nel borgo, segnati da momenti difficili come la pandemia e la successiva ripresa.

«Un periodo surreale – ha raccontato – ma anche ricco di solidarietà e amicizia. In un luogo come Sant’Angelo, vivo d’estate e silenzioso d’inverno, si impara a conoscere davvero le persone, e con loro si condividono non solo il lavoro, ma anche i sentimenti più veri».

Tra i tanti aneddoti, non è mancato quello legato ai pescatori del borgo, tra cui lo storico “Pellicano”, al secolo Domenico Barricelli presente al saluto e al quale Buonincontro ha dedicato un sorriso e una battuta: «Mi disse che la prima multa la dovevo fare proprio a lui… oggi quel momento lo ricordo con affetto: è il segno di un rapporto fatto di rispetto, fiducia e amicizia».

Poi i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale tutta, ai tecnici comunali, alla Polizia Locale, guidata dal Comandante Vito Gallo, e per finire al Capo di Circondario Tenente di Vascello Antonio Magi per averlo sempre supportato fino ai suoi stretti collaboratori esempio di dedizione lavorativa.

Infine, un pensiero pieno di gratitudine per la famiglia: «A mia moglie e alle mie due figlie devo tutto: hanno compreso e sostenuto ogni sacrificio del mio percorso in divisa».

«Dal 2015 al 2020 abbiamo salvato 23.257 persone e percorso oltre 55.000 miglia. Una volta assistemmo a un parto gemellare in mare: momenti che ti insegnano cosa significa davvero servire la vita»

Una vita per il mare

Nato il 12 ottobre 1979, proprio nel giorno in cui assumerà il nuovo comando, Buonincontro inizia la sua carriera nel 1991 nella Marina Militare, come segnalatore sulle navi Gaeta e Vesuvio.

Dopo un concorso interno, entra nel Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, iniziando il suo lungo percorso tra le isole del Golfo di Napoli: Procida, Ischia e Sant’Angelo.

A Ischia ricopre incarichi di rilievo, tra cui quello di nostromo del porto e successivamente comandante della motovedetta SAR CP807, impegnata in numerose operazioni di soccorso. Ma l’esperienza più intensa resta quella vissuta a Messina, a bordo del pattugliatore CP940, nel cuore dell’emergenza migratoria nel Mediterraneo. «Dal 2015 al 2020 abbiamo salvato 23.257 persone e percorso oltre 55.000 miglia», ricorda con emozione. «Una volta assistemmo a un parto gemellare in mare e improvvisammo le culle con contenitori per il cibo. Momenti che non si dimenticano: lì capisci cosa significa davvero servire la vita».

Il lustro a Sant’Angelo

Nel 2020 approda a Sant’Angelo, dove lascia un segno profondo: regole chiare per il porto, una gestione attenta degli ormeggi e rapporti solidi con operatori, pescatori e diportisti.

«Sant’Angelo è un piccolo mondo a parte – dice – dove la Guardia Costiera è percepita come parte della famiglia. Ogni mattina un caffè con gli amici del porto, un saluto, una parola: sono gesti semplici, ma autentici, che resteranno nel cuore».

Il passaggio di consegne

Al suo posto giungerà da Forio il Primo Luogotenente Np Massimiliano Riccio, che raccoglierà il testimone e proseguirà l’attività della Delegazione di Spiaggia di Sant’Angelo.

«Lascio un pezzo del mio cuore qui – ha concluso Buonincontro – ma so che questo borgo continuerà a navigare con lo stesso spirito di collaborazione e amicizia che lo ha sempre contraddistinto. A Forio mi attende una nuova sfida, che affronterò con lo stesso impegno e la stessa passione di sempre».

Un saluto, non un addio

Più che un commiato, quello di oggi è stato un abbraccio collettivo: il segno profondo e autentico di una comunità che sa riconoscere e ringraziare chi, dietro la divisa, ha mostrato cuore, dedizione e amore per il mare.