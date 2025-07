Cinema internazionale sbarca a Ischia: al via il casting per il film “Matador”

Ischia si prepara a trasformarsi in un set cinematografico internazionale. Il prossimo 21 luglio, la pittoresca isola campana ospiterà un importante casting per il film “Matador”, produzione internazionale ancora avvolta nel riserbo, ma che promette di portare prestigio e opportunità per gli abitanti locali.

Il casting si svolgerà presso il Bar La Violetta in via Mirabella, dalle ore 10:00 alle 17:00. La casa di produzione è alla ricerca di comparse e figurazioni speciali di varia etnia e con diverse competenze: europei, asiatici, africani, nord e sudamericani, tra i 18 e i 70 anni.

Si cercano in particolare: Camerieri e wedding planner con esperienza; Uomini campani tra i 30 e i 50 anni, taglia 50/52, altezza compresa tra 175 e 183 cm; Gruppi musicali di tarantella.

Per partecipare alla selezione, è necessario presentarsi con fotocopia di documento d’identità e codice fiscale. I requisiti fondamentali includono residenza a Ischia, disponibilità a lavorare anche in orari notturni e non essere dipendenti pubblici.

Le riprese del film sono previste per ottobre 2025, mentre le conferme per la partecipazione arriveranno entro fine agosto. I candidati selezionati verranno regolarmente retribuiti.

Per Ischia, già celebre per il suo fascino naturale e la sua ospitalità, si tratta di un’opportunità per mettere in mostra il talento locale e promuovere l’isola su scala internazionale. Chi sogna un’esperienza sul set ha ora la sua occasione: il grande cinema passa (anche) da qui.