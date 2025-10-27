martedì, Ottobre 28, 2025
Cina: profitti principali imprese in rialzo del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025

di Italpress
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I profitti delle principali
imprese industriali cinesi sono aumentati del 3,2% su base annua
nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati ufficiali resi noti
lunedì.

Le imprese industriali con un fatturato annuo dell’attività
principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di
dollari) hanno visto i loro profitti complessivi totalizzare 5,37
trilioni di yuan durante il periodo di nove mesi, secondo
l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Nel mese di settembre, i profitti delle principali imprese
industriali hanno registrato una notevole ripresa, con un aumento
del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
secondo l’NBS.

– Fonte foto: Xinhua –

(ITALPRESS).

