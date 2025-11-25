La navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell’orbita designata. La China Manned Space Agency (l’agenzia cinese per i voli spaziali con equipaggio) ha dichiarato la missione di lancio un completo successo.
Cina, lanciata la navicella Shenzhou-22
