Cina: Fiera di Canton attira un numero record di acquirenti internazionali

Le due fasi dell’evento hanno attirato più di 157.000 acquirenti esteri provenienti da 222 Paesi e Regioni, segnando un record storico e un aumento del 6,3% rispetto alla precedente sessione, secondo gli organizzatori.
Incentrata su articoli per la casa, regali, decorazioni, materiali da costruzioni e mobili, la seconda fase conta oltre 10.000 imprese espositrici.
Gli acquirenti internazionali hanno elogiato la fiera come indispensabile per il commercio globale, descrivendo le catene industriali e di approvvigionamento cinesi come un fattore di stabilità in tempi turbolenti.
Un acquirente canadese ha sottolineato i progressi della Cina nella robotica e nell’automazione, mentre un compratore georgiano ha evidenziato il valore degli scambi faccia a faccia dopo aver partecipato all’evento per venti edizioni.
La seconda fase ha attirato 145 grandi rivenditori internazionali, tra cui Target e Kingfisher, a dimostrazione della forte fiducia nel ruolo della Cina come polo manifatturiero.
In programma dal 15 ottobre al 4 novembre attraverso tre fasi, la 138esima Fiera di Canton vanta un numero record di 74.600 stand e oltre 32.000 espositori.
Foto Xinhua
(ITALPRESS).