giovedì, Novembre 13, 2025
Cina: Festival dello shopping “Double 11” registra volume record pacchi gestiti

di Italpress
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le aziende postali e di consegna express della Cina hanno gestito un numero record di 13,94 miliardi di pacchi dall’inizio dei giorni di picco del festival dello shopping “Double 11” il 21 ottobre, secondo i dati pubblicati mercoledì dall’Ufficio postale statale.

Dal 21 ottobre all’11 novembre, il volume medio giornaliero dei pacchi ha raggiunto quota 634 milioni, pari a 1,18 volte il normale volume quotidiano, mentre il picco in un singolo giorno è salito a 777 milioni, stabilendo un nuovo record di gestione giornaliera.

Per l’edizione di quest’anno del festival “Double 11”, il settore delle consegne postali in Cina ha adottato diverse misure per garantire operazioni fluide e senza intoppi. Questi sforzi hanno contribuito non solo a migliorare la capacità del settore, ma anche la sua efficienza.

Lanciato per la prima volta nel 2009, il “Double 11” continua a stimolare una forte spesa dei consumatori in uno dei più grandi mercati di consumo del mondo.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

