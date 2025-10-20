lunedì, Ottobre 20, 2025
Cina: ferrovie, in aumento del 6% i viaggi passeggeri nei primi 9 mesi

di Italpress
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento dei viaggi passeggeri nei primi nove mesi di quest’anno, con un totale di 3,54 miliardi di viaggi passeggeri effettuati, in aumento del 6% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese.
Questa cifra rappresenta un livello record per lo stesso periodo storico, ha affermato il China State Railway Group Co., Ltd., aggiungendo che il trasporto ferroviario è rimasto sicuro, stabile e ordinato.
L’operatore ferroviario ha fatto pieno uso delle linee e delle stazioni ferroviarie di nuova operatività per aumentare la capacità di trasporto e ha apportato modifiche flessibili ai piani operativi dei treni nei primi nove mesi dell’anno. Durante il periodo sono stati operativi in media 11.087 treni passeggeri al giorno, in aumento del 7,1% su base annua, ha affermato la società.
Anche il trasporto transfrontaliero di passeggeri ha acquisito slancio: il Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link e la China-Laos Railway hanno gestito rispettivamente 23,31 milioni e 197.000 viaggi transfrontalieri di passeggeri nei nove mesi. Ciò ha facilitato efficacemente gli scambi di personale, nonchè le attività commerciali e imprenditoriali.
Foto: Xinhua
(ITALPRESS).

