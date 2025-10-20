Cina: ferrovie, in aumento del 6% i viaggi passeggeri nei primi 9 mesi

Questa cifra rappresenta un livello record per lo stesso periodo storico, ha affermato il China State Railway Group Co., Ltd., aggiungendo che il trasporto ferroviario è rimasto sicuro, stabile e ordinato.
L’operatore ferroviario ha fatto pieno uso delle linee e delle stazioni ferroviarie di nuova operatività per aumentare la capacità di trasporto e ha apportato modifiche flessibili ai piani operativi dei treni nei primi nove mesi dell’anno. Durante il periodo sono stati operativi in media 11.087 treni passeggeri al giorno, in aumento del 7,1% su base annua, ha affermato la società.
Anche il trasporto transfrontaliero di passeggeri ha acquisito slancio: il Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link e la China-Laos Railway hanno gestito rispettivamente 23,31 milioni e 197.000 viaggi transfrontalieri di passeggeri nei nove mesi. Ciò ha facilitato efficacemente gli scambi di personale, nonchè le attività commerciali e imprenditoriali.
Foto: Xinhua
(ITALPRESS).