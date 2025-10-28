martedì, Ottobre 28, 2025
Cina: a fine settembre Paese contava 4,7 milioni di stazioni base 5G

di Italpress
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alla fine di settembre in Cina c’erano circa 4,71 milioni di stazioni base 5G, nel contesto degli sforzi del Paese per rafforzare la propria struttura informatica. L’incremento netto è stato di 455.000 unità dalla fine dello scorso anno, secondo i dati del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.
Il settore delle telecomunicazioni cinese ha mantenuto una crescita costante nei primi tre trimestri dell’anno, con un numero crescente di utenti di telefonia mobile cinesi che adottano i servizi 5G.
Alla fine del mese scorso, il numero di utenti di telefonia mobile 5G tra le tre principali imprese di telecomunicazioni del Paese e China Broadnet si avvicinava a 1,2 miliardi, secondo gli stessi dati.
Negli ultimi cinque anni, la China ha costruito la più grande ed estesa infrastruttura di rete 5G al mondo.
Fonte foto Xinhua
(ITALPRESS).

contenuti sponsorizzati da Geozo

