Cin Cin a quel cafone di De Laurentiis  |#4WD

“Il tifoso napoletano va rispettato, ha sempre ragione anche quando ha torto. Vuole vincere ed è giusto che sia così. Uno che tutta la settimana viene vessato da moglie, figli, amanti, padri, capiufficio quando va allo stadio (o in uno stadio virtuale davanti a un bel bicchiere di vino e un pezzo di casatiello con gli amici) trova finalmente il suo sfogo: vuole divertirsi, sono tutti pares inter pares, non c’è più una condizione sociale che li differenzia, si è tutti insieme per una causa comune”.

L’ultima elucubrazione del padrone del Napoli, rimasta finora priva di alcuna smentita, è stata proprio questa, riportata due giorni fa da diversi quotidiani online locali e nazionali. E ha fatto seguito alla precedente, in cui ha ben pensato di attaccare quei giornalisti che avevano incitato i tifosi (con successo, visti i circa quindicimila paganti di ieri) a disertare lo stadio in segno di protesta in occasione della sonante vittoria contro il Sassuolo.

Naturalmente la mia riflessione di oggi si limita a commentare la prima delle due.

Se il tifoso napoletano va rispettato, di certo De Laurentiis deve andare a scuola serale di rispetto, avendo ampiamente dimostrato, a mio giudizio, di non conoscere affatto l’etimologia di tale parola nell’ambito dei suoi diciotto anni di presidenza. E ci è riuscito ancora una volta nel parlare, con falsa ironia, di frustrazione e sfogo.

Io, tifoso medio e senza particolari pretese oltre l’onestà intellettuale della società che rappresenta la squadra che amo, ho la fortuna di avere una moglie pressoché impeccabile, figli di cui tutto sommato non posso lamentarmi, nessun’amante, un padre più tifoso di me e tutt’altro che frustrante e, dulcis in fundo, nessun capufficio perché lavoro in proprio. La mia unica frustrazione è quella di non riuscire ancora a disdire l’abbonamento a DAZN e SKY, tagliando così definitivamente i viveri a De Laurentiis e famiglia, indegni di ogni forma di rispetto, sostegno e solidarietà in quanto storicamente interessati a obiettivi completamente diversi da quelli dei veri tifosi del Napoli quali loro non sono e che, per giunta, non hanno mai considerato più di tanto.

Ecco, quindi, uno sfogo più che gradito! Proprio davanti a un bel bicchier di vino, brindo al buon auspicio che questa dannata era azzurra all’insegna della cafonaggine di De Laurentiis si concluda quanto prima.