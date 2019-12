Cimitero di Lacco Ameno chiuso, arriva il giardiniere “taglia-rischio”

Ida Trofa | Cimitero di Lacco Ameno chiuso, arriva l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e taglio degli alberi a rischio. Si tratta di 3 alberi di alto fusto gravati dal pericolo di crollo a causa delle avverse condizioni metereologiche, delle forti piogge e delle intense raffiche che hanno colpito il Comune di Lacco Ameno nei giorni 13 e 14 del c.m..

In quella occasione sono stati registrati ingenti danni alla sicurezza degli alberi ad alto fusto, della specie cupressus sempervirens, presenti nel cimitero comunale di Lacco Ameno in particolare a tre di essi che ora saranno tagliati.

Il 14 dicembre 2019 il Responsabile del VI Settore, Raffaele Monti, ha accertato le cause che hanno provocato i danni e i lavori necessari per mettere rimuovere lo stato di pericolo, nel mentre il 16 dicembre è stata ordinata la chiusura al pubblico del Cimitero comunale sino al termine dei lavori di eliminazione dei paventati pericoli, stabilendo il prelievo e lo smaltimento degli sfalci e dei prodotti derivanti dalle lavorazioni, a cura e spese dell’Ente, presso il centro di raccolta comunale sito in via Pannella, zona 167.

Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ripristinare le condizioni di sicurezza, mediante il taglio di albero abbattuto che incombe sulle sepolture e di n.2 alberi instabili, e le opere di protezione delle lapidi mediante la realizzazione di un impalcato in via perentoria ed urgente si è dato seguito all’affidamento diretto dei lavori alla ditta specializzata “Della Speranza Claudio” di Forio,disponibile ad effettuare i lavori per un importo pari ad € 3.150,00.