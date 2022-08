Cimitero a Serrara Fontana, partono i lavori

“Finalmente – si legge nella nota diffusa dal comune di Serrara Fontana -, dopo infinite lungaggini burocratiche e una rinuncia alla realizzazione dei lavori che ha comportato l’indizione di una nuova gara, sono iniziati i lavori al cimitero comunale di Serrara per la realizzazione di 30 nuovi ossari. Un’opera attesa da tempo che, come promesso, si sta materializzando”.

“L’obiettivo – continua – è finire i lavori e quindi mettere gli ossari a disposizione dei cittadini, che hanno presentato richiesta e provveduto al pagamento, entro la celebrazione dei defunti. Non ci fermiamo qua infatti, siamo già pronti per lavorare ad un nuovo progetto per costruire altri ossari sia nel cimitero comunale di Serrara che in quello di S. Angelo”