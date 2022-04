Cimitero a Ischia, incarichi all’arch. Grosso e alla geologa Iannotta

A novembre 2021 il Comune d’Ischia aveva avviato il progetto per la realizzazione di 156 loculi nel cimitero, la manutenzione straordinaria delle coperture delle edicole cimiteriali e l’adeguamento dell’impianto elettrico. Una decisione, quella di ampliare il numero di loculi presenti, legata alla notoria carenza e alle richieste che pervengono sempre più numerose dai cittadini. Anche i lavori di manutenzione alle edicole e di adeguamento dell’impianto elettrico erano ormai divenuti urgenti.

Dal progetto di fattibilità tecnico-economica elaborato dall’Utc è stato calcolato un importo complessivo di 675.104,82 euro, di cui 427.385,56 per i lavori. Un costo che sarà coperto dalle somme incassate dal Comune per le concessioni d’uso dei nuovi loculi, stabilendo la tariffa di 4.400 euro per ciascun loculo.

Tutto questo a fine dello scorso anno.

Adesso si passa alle fasi successive. Il rup ing. Luigi De Angelis ha infatti provveduto ad affidare il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, contabilità a misura e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Dopo aver sondato invano i responsabili dei Settori per una eventuale disponibilità, avendo ricevuto solo risposte negative, De Angelis ha optato per la trattativa diretta sul Mepa. Contrattando con l’arch. Michele Grosso, al quale ha chiesto un’offerta sull’importo netto a base di gara di 69.483,20 euro. Grosso ha offerto un ribasso dell’1%, ovvero un compenso di 68.788,37 euro. De Angelis ha “girato” la relazione istruttoria al responsabile dell’ufficio ing. Francesco Fermo, che ha approvato l’affidamento per una somma complessiva di 87.278,68 euro inclusi Iva e Cassa.

Ma non è finita. Anche per la realizzazione di questo progetto esecutivo è necessario procedere prima alla caratterizzazione geologica dell’area cimiteriale. In questo caso, visto l’importo sottosoglia, il rup De Angelis ha richiesto per le vie brevi un preventivo alla geologa Alessia Iannotta e successivamente l’ing. Fermo ha approvato il tutto. La geologa incasserà 2040 euro totali Cassa compresa e Iva esente.