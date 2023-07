Cifa, servizi per il lavoro pubblico-privato in una rete internazionale

ROMA (ITALPRESS) – Una rete internazionale di servizi per il lavoro pubblico e privato. A lanciarla, durante il Festival del Lavoro di Bologna, è stata Cifa Italia, la Confederazione autonoma che rappresenta e difende gli interessi delle imprese italiane. “Oggi c’è bisogno di collaborare nel trovare la manodopera che le persone e le aziende cercano e non riescono a individuare”, spiega all’Italpress Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia e Fonarcom.“Abbiamo iniziato un’interlocuazione da tempo con il Marocco e pensiamo che sviluppando una rete che vada direttamente nei posti dove queste persone vivono, riusciamo a fare formazione e quindi a dare competenze linguistiche e in materia di sicurezza. Così le nostre aziende possono avere le competenze che cercano – prosegue -. Il consulente del lavoro ha un ruolo chiave in quest’attività. Essendo il nostro un tessuto produttivo carico di micro, piccole e medie imprese, il consulente del lavoro è colui che respira veramente i fabbisogni formativi dell’azienda”.

