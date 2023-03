Cielo, spiaggia, arte: Ischia

Sandra Malatesta | La mia spiaggia in un giorno di pioggia e freddo sembra me quando esco quella rara volta e metto addosso di tutto fino a non essere riconoscibile perché soffro il freddo. La mia spiaggia fotografata da Massimo Venia che dipinge anche quando fotografa.

Quel cielo incredibile con i colori del sole che spuntano tra le nuvole di forma morbida e non paurosa come quando viene un temporale. Il giallo, il rosa, l’azzurro, e un pico di grigio che vorrebbe vincere ma viene cacciato, un acquerello dolce che lascia i miei occhi fermi a guardare. E quei cumuli di grosse corde messe così bene da sembrare un lavoro artistico e che mi hanno provocato un dolce tremolio ricordando i movimenti dei miei amici pescatori, quando formavano quei cumuli perfetti

Massimo Venia è un artista dolce, qualsiasi cosa fa è sempre un’opera tenera che trasmette serenità. Per le foto riesce a cogliere attimi di posti che gli sono cari in modo da renderli come lui li ama. Grazie Massimo questa foto mi ha regalato tante sensazioni ma, soprattutto ricordi…