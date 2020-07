Ciao Tuta, domani l’ultimo saluto al Convento dei Passionisti in Casamicciola

Rientra oggi da Napoli dopo l’esame autoptico la salma della povera Restituta Irace. Gli esami dell’istituto medico legale 2^ Policlinico di Napoli hanno accertato che la nostra compaesana è morta per cause naturali, purtroppo un arresto cardiaco l’ha colpita nel cuore della notte dell’8 luglio strappandola all’affetto dei suoi cari.

A tal proposito i familiari hanno voluto affidare alle nostre pagine uno sfogo: “ E’ bene ricordare che prima di scatenarsi, vomitando veleno sui social con fatti non veritieri, sarebbe opportuno chiudersi in un doveroso e dignitoso silenzio proprio per rispettare chi dovrà fare a meno dell’affetto della cara Restituta, in principal modo le due figlie.Ricordiamo a chi volesse omaggiare di un ultimo saluto Restituta che le esequie si svolgeranno presso il Convento dei Padri Passionisti in Casamicciola T. sabato 11 luglio alle ore 19.00. La cara Tuta invece dei fiori avrebbe apprezzato tantissimo una donazione alla Caritas d’Ischia con la quale collaborava con grande entusiasmo prodigandosi per i bisognosi“.