Ciao “Regina” dei Maronti

Sandra Malatesta | Questa donna che per più di 50 anni ha percorso sotto il sole la spiaggia dei Maronti con il suo canestro fatto a mano dai nostri esperti contadini, ci ha dato l”idea di essere più forte di tutti noi, di avere forse una grande forza nelle gambe e una forte resistenza al calore. Lei vendeva la sua frutta, si quella prodotta nel suo orto. Una frutta di stagione saporita e sana.

Cominciava da Giugno e finiva fin quando c’erano turisti sulla spiaggia. Ricordo che gli stranieri l’aspettavano e lei riusciva anche a dire qualche parola in tedesco. Se era tempo di pesche e albicocche vendeva quelle, poi i fichi, e infine l’uva. Aveva tante qualità diverse di frutta. La sua uva sia bianca che nera era dolce. Mangiare sulla spiaggia frutta dissetante era bello. Se non ricordo male a volte vendeva anche il cocco. Eppure anche lei ci ha lasciati per sempre oggi a 72 anni.

Che grande donna, il lavoro era per lei importante ed era d’esempio a tanti che magari pensavano di non poter fare quel lavoro pesante. Regina, questo è il suo nome, invece si era inventata un lavoro faticoso si, ma anche soddisfacente. Siamo in tanti ad essere dispiaciuti da questa notizia. Lei era il simbolo della spiaggia dei Maronti, e vederla arrivare da lontano ci faceva pensare che si, era estate, lei si era abbronzata tanto senza stare ferma su un lettino, e che quella frutta dal sapore speciale ci avrebbe regalato dieci minuti dolci, mentre Regina si fermava un attimo per asciugare il sudore, mettere meglio il suo fazzoletto tra i capelli, alzarsi mettendo il cestino sotto braccio e andare..Riposa in pace grande donna.

Al marito Mario ai figli e ai parenti tutti, le condoglianze del Dispari e di me Sandra che ho passato anni su quella spiaggia…