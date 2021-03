“Ciao Re Leone”, l’ultimo saluto di Sandra Malatesta a Salvatore Trani

Sandra Malatesta | Salvatore Trani il figlio di Scipione “conp a ‘mbricciata” se ne è andato da pochi minuti fa. Lui era cognato mio e di mio marito avendo sposato la sorella di Alfredo, Maria Rosaria, morta nel 1995 ed è il padre di Daniela, Giulio, Dario, compagno di Marilena Martino e nonno adorato di Giulia, Lorenzo e Rebecca, suocero di Flavio Trani e di Miriam Cuomo, ma per me era il RE LEONE!

Lui sapeva sempre cosa fare sempre. Gli chiedevi un consiglio e ti dava quello giusto. La sua bellissima casa era aperta a tutti i suoi amici. Amava ospitare soprattutto in estate fuori a quella terrazza sul mondo, dalla quale per anni abbiamo guardato l’incendio del Castello e i fuochi la sera della festa di Sant’Anna.

Un uomo in gamba che ha creduto nella vita che si costruisce con forti sacrifici. Il più piccolo di una famiglia con cinque sorelle, mi raccontava che aveva sei o sette anni quando suo padre, Scipione, riunì tutti i figli e disse alle sorelle “Vedete questo ragazzo? Dovete ascoltarlo, io gli passo il mio essere padre” E Salvatore quando scendeva con le sorelle attraverso la Via Vecchia Campagnano, andava avanti con una mazza in mano per cacciare le bisce e fare strada alle sorelle maggiori.

Andava fiero di aver sempre aiutato suo padre anche a spaccare le pietre e a coltivare. Lo diceva facendomi sentire come un senso di forza interiore e, allo stesso tempo, di dolcezza.

Dall’aspetto fiero aveva un grande cuore. I suoi alunni li ha guidati come se fossero i suoi figli e in quegli anni, a scuola, ha fatto di tutto per migliorarla e dare di più ai ragazzi.

Era un uomo di casa. Si, amava stare a casa… amava cucinare. Io gli devo tanto. In quella casa ho passato serate serene trattata come una regina.

“Ho fatto il coniglio, venite” E i pezzi migliori li dava a me. Lui lo cucinava in un modo che non so descrivere, troppo buono. Non parliamo del suo essere padre e guida di quei tre splendidi figli ai quali ha dato sempre, sempre, la sua presenza e dei quali era fiero.

Da nonno è stato quello che tutti avremmo voluto avere: fantastico, presente, pronto sempre per loro.

Io sono tanto addolorata perché certi affetti si costruiscono vivendo e lui era un fratello per me. Non scrivevo da quasi un anno e Gaetano Di Meglio sa perché, ma non ho resistito. Gli devo queste parole. Gliele devo per tutto l’affetto che ha dato a me, a mio marito, ai miei figli…

Sono sicura che il “Re Leone” ora riposa, ma continua come aria leggera a farsi sentire. Daniela, Giulio, Dario Marilena e tutti voi… vi voglio tanto bene e vorrei fare qualcosa ma non so che…

Sandra