Ciao, Re Giorgio! |4WD

Così lo ha salutato Sasà Federico, ieri su Facebook. Ricordare Giorgio Armani significa innanzitutto riconoscere un vero re che ha saputo incarnare, con semplicità e fermezza, l’eleganza autentica. Una grandezza, la Sua, riconoscibile nei gesti misurati, nello sguardo attento, nella discrezione che solo i grandi uomini sanno mantenere anche nel pieno della fama.

Armani era capace di trasmettere autorevolezza senza alzare la voce, di lasciare un segno indelebile senza mai forzare l’attenzione su di sé. In un mondo spesso dominato dall’apparenza e dall’eccesso, lui rappresentava l’antidoto più efficace: la sobrietà come stile di vita, la misura come forma di rispetto verso gli altri.

Ho la fortuna, oltre al ricordo del primo monopetto Emporio Armani acquistato nel 1989 a Napoli in Piazza dei Martiri, di serbare nel cuore un momento particolare legato alla sua venuta a Ischia. Quando il suo nome era già sinonimo di raffinatezza in tutto il mondo, Armani arrivò sull’isola e fu ritratto accanto a Ernesto Federico, patron de “La Caprese più”, che all’epoca era il punto di riferimento assoluto per la moda internazionale. “La Caprese più” era molto più di una boutique: era una vetrina prestigiosa che aveva saputo portare sull’isola i marchi più desiderati del fashion globale, tra cui naturalmente Armani, che ne rappresentava l’anima più raffinata ed essenziale.

Vedere Giorgio Armani accanto a Ernesto Federico significava assistere a un incontro tra due mondi affini: da una parte il genio creativo capace di riscrivere le regole dell’eleganza con linee pulite e senza tempo, dall’altra un commerciante illuminato che aveva trasformato Ischia in un palcoscenico di bellezza e gusto. In quell’immagine, accanto a un grande commerciante che aveva reso Ischia una tappa irrinunciabile per le griffe più prestigiose, si coglieva la sintesi di due percorsi paralleli, uniti dal filo della signorilità e dal rispetto profondo per la bellezza.

Ripensare oggi a Giorgio Armani vuol dire ripercorrere una storia che non appartiene soltanto alla moda, ma a un modo di vivere e di guardare al mondo. Armani non ha mai tradito il proprio stile, non ha mai rincorso le mode passeggere, ma ha preferito seguire una strada fatta di rigore e autenticità. Ha insegnato che la vera eleganza è discrezione, che il genio creativo può convivere con la misura, che la fama più luminosa è quella che non acceca ma illumina con garbo.

Ha rappresentato l’Italia nel mondo senza mai cedere a facili stereotipi: ha portato con sé l’orgoglio di una tradizione sartoriale e l’ha proiettata nel futuro con uno sguardo moderno e internazionale. Eppure, anche se circondato da star, passerelle e riflettori, non ha mai perso la sua cifra umana.

Armani ci lascia la consapevolezza che la grandezza non ha bisogno di rumore, perché chi è davvero grande sa parlare con la sobrietà di un gesto, con la coerenza di un percorso, con la signorilità che rimane impressa per sempre nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Oggi il suo ricordo si intreccia con quello di momenti vissuti, come quello ad Ischia, che testimoniano quanto la sua eleganza sapesse adattarsi a ogni contesto senza mai perdere autenticità.

Così rimane, nella memoria collettiva, l’immagine di Giorgio Armani, a pochi giorni dall’acquisizione da parte del Suo gruppo de “La Capannina di Franceschi”, a Forte dei Marmi quale “gesto affettivo, ritorno alle origini e tributo alla tradizione italiana”: un uomo che ha saputo trasformare l’estro creativo in una lezione di vita, che ha espresso la sua fama e il suo successo con la stessa naturalezza con cui si attraversa una stanza. Un vero maestro della bellezza non necessariamente ostentata, ma armonica ad ogni costo; del vero lusso quale fusione di discrezione e rispetto; della signorilità che, quando è autentica, non muore mai.