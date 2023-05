Ciao Pippone! Lutto a casa Conte

Sandra Malatesta | Ho conosciuto Pippone da bambina essendo le sorelle molto amiche di mamma e, in particolare Melina Conte è stata la mia madrina di battesimo. Ricordi solo dolci di lui con quel sorriso sincero sempre pronto a fermarsi, a chiedermi come andava a mandare i saluti alla mia mamma.

Pippone sposando Angela Monti donna di altri tempi bella, elegante, dolce, ha creato una famiglia con tre figli maschi che sono ognuno persone che si fanno volere tanto bene. Insegnavo alle scuole medie quando il più piccolo dei tre, Davide era lì come studente e ci fu subito un legame forte tra me e lui che si mantiene ancora oggi.

Davide mi chiama “zia Sa” e sempre ci siamo sentiti e sempre ci siamo stati uno per l’altra. Alessandro e Simone figli suoi e di Catrin sua moglie li ho avuti come alunni e li porto nel cuore. Sapere di Pippone oggi mi ha riportato ai ricordi e sono tanti. Lui è stato un grande uomo, non solo per il carattere ma anche per quanto con il suo lavoro ha creato dando serenità alla sua famiglia.

Al Jolly hotel lui era come un punto di riferimento per tanti e a tanti ha insegnato il suo lavoro. Ci lascia una bella persona, solare, allegra, perbene, un bravo marito di una donna andata via prima di lui, un padre presente e un nonno punto di riferimento.

Stringo forte Toni che è cresciuto frequentando la compagnia di mia sorella Marina con la quale ha fatto le medie insieme. Sono vicina a Sergio che da sempre mi vuole bene. Cari voi tutti con le vostre mogli e i vostri figli che sono per me dei nipoti, so il vostro dolore e vi sono vicina. Pippone Conte è un uomo di cui andar fieri e voi siete stati fortunati ad averlo come padre. Sono addolorata vi voglio tanto bene.

La redazione e la direzione de Il Dispari, è direttamente toccata da questo lutto. La conoscenza, la collaborazione e in un certo senso la “fratellanza” per molti anni di vita, rendono la scomparsa di Pippone Conte un dolore forte, sincero, vicino, sentito.