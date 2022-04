Ciao Pasquale Baldino, “giornalista” del Vangelo

Pasquale Baldino non ha mai collaborato con Il Dispari perchè, come tanti, non ha mai compreso, fino in fondo, il furto, la manvora scorretta e l’offesa mortale resa a Domenico, ma storia degli uomini, si conta anche con le schifezze che ricevono e che subiscono in vita e in morte. Pasquale, però, è sempre stato “amico” di questo giornale. Un amico vero e sincero. Lo conosco da sempre, Lella mi ha sempre rivolto sguardi d’affetto, in ogni occasione, in ogni momento, sempre. Questa mattina, dopo la triste notizia della sua dipartita, ho chiesto alla Prof. Sandra Malatesta di raccontarne il profilo, la persona, l’uomo.

L’omaggio de Il Dispari va al “giornalista” del Vangelo che ogni settimana ha rispettato il suo impegno e il suo appuntamento con i lettori. Il più importante che ha un gironalista.

Pasquale Baldino nel ricordo di Sandra Malatesta

Barano in lutto per la morte del nostro caro Pasquale Baldino. Io, caro Pasquale voglio scriverti come se stessi parlando con te adesso. Da quanti anni ci conosciamo? Non voglio nemmeno contarli….

Che cosa bella hai creato insieme a Lella tua moglie. Avevi un modo di fare rassicurante e trovavi sempre un poco di tempo per stare solo con la tua Lella per fare colazione insieme. Crescere 10 figli tutti ragazzi e ragazze bellissimi e così cari, non sarà stato facile, ma voi due insieme avete dato solo serenità mai ansia a quei figli. Andare la Domenica a messa e vedervi entrare, Lella con uno in braccio e tu a fianco con i più piccoli per mano e i più grandetti dietro, era per me una grande gioia. E quando mi sono trovata a soffrire per cose che sapete e sanno tutti, sempre dopo la messa mi dicevate parole buone con quella discrezione che ti caratterizzava.Come professore eri dolce e gli alunni ti volevano bene.

Tu Lella e i figli e quel pulmino che comprasti per portarli tutti con te in giro o dalla Madonna di Medjugorje era per Barano costante presenza. Sei stato un uomo di grande fede. Esempio per tanti non solo per la tua famiglia.I tuoi cenacoli mariani, la tua presenza nella vita della chiesa. Anche i figli li hai educati dando loro principi sani e l’amore per la famiglia. Eri nonno di tanti nipotini e vederti sempre con un piccolo in braccio mi dava l’idea che la vita è bella quando i bambini sono felici perché tanto amati. Quella tua bella moglie sempre con te, sempre con te. Qualche tempo fa Lella venne sola con alcuni figli a messa e mi meravigliai ma non volli chiedere pensando che forse non ti sentivi bene e succede a ognuno di noi. Poi stamattina la notizia. Pasquale caro sono sicura che sei andato via sereno circondato da tanto e tanto amore. Quei piccoli pulcini oggi uomini, donne, mogli, mariti, padri e madri hanno aumentato la schiera e mi chiedevo come facevate a mangiare se io mi stanco anche se siamo in sei o sette.

Ma Lella sorrideva e diceva:”Non ci facciamo problemi cuciniamo ci aiutiamo e poi Dio è la Madonna ci seguono sempre” e sorrideva. Ci mancherai qui a Barano, ci mancherà vederti sulla panchina con Lella nei giardinetti con i figli e nipoti e a me mancherà vederti portare i fiori alla Madonnina che sta nel cortile dei Carabinieri. Che tu possa stare tra le braccia di chi hai sempre amato, quella Madonna che era al tuo fianco in ogni momento dei tuoi giorni.Ti voglio bene Pasquale e dico a Lella e ai ragazzi che sono stati fortunati ad averti con loro e che questo grande dolore piano piano diventerà dolcezza nel ricordarti. Lui c’è sempre stato, sempre e vi ha amato tanto, avete reso la sua vita così dolce ed era orgoglioso di tutti voi. Riposa in pace Pasquale e continua a farti sentire al loro fianco…