Ciao Nino, grazie della tua tenacia nella ricerca. Punto di riferimento dell’antifascismo

Gianni Vuoso | Conoscevo Nino d’Ambra, lucido novantenne, da una vita. Fin da quando lui faceva politica attiva, fin dagli anni settanta, quando lo intervistavo per la Tribuna Sportiva dell’isola d’Ischia, il quindicinale fondato da Mario Cioffi. Dopo la mia emigrazione nella bergamasca, ripresi i contatti con lui dopo gli anni ottanta.

Da comunista, seguivo i suoi interventi antifascisti e a volte, era nostro ospite gradito durante le lezioni alla Scuola Media “G. Scotti”, dove ho insegnato per alcuni decenni, sia per parlare di Resistenza, sia per parlare delle stragi ed in particolare, di quella del rapido 904. Non dimentico la sua vicinanza e i suoi contributi, quando ho ricoperto il ruolo di Presidente del 24 Distretto Scolastico. Insieme a lui pubblicammo una sua poesia che fu apprezzata da tutti. La sua attenzione nella stesura e nella pubblicazione era maniacale, ma necessaria. Fu un bel momento. Con immenso piacere ricordo anche la sua tenacia per realizzare una lapide con il testo di Imbriani, dedicato all’assassinio dei tre patrioti della Repubblica Napoletana, fra cui Pasquale Battistessa, scannato sul sagrato della chiesa di s. Pietro.

Ero consigliere comunale con delega alla cultura (dal 98 al 2001). Fu realizzata la lapide in marmo, sistemata nel giardinetto accanto alla chiesa. Dopo appena due anni, qualcuno la mandò in frantumi. La feci ricomporre ma da oltre vent’anni, nessuno si preoccupa di riprendere il testo per farlo leggere con chiarezza. Una questione di sciatteria, di ignoranza, di disinteresse. Forse perché Battistessa non porta voti a nessuno. Gli promisi la realizzazione di un’opera che ricordasse l’albero della Libertà alla Mandra, ma la vita degli uomini sono una sfida col tempo biblico della burocrazia e delle scelte politiche. E così Nino se ne è andato prima che qualche politico traducesse in realtà la proposta avanzata già da tempo. Speriamo di poterlo fare, a breve, in sua memoria.

A Nino sono legato anche da un’esperienza particolare: organizzai, oltre quindici anni fa, un viaggio in Cina insieme ad una ventina di amici isolani, fra i quali lui e la figlia Rosellina. Aveva bisogno di raggiungere alcuni istituti culturali cinesi per acquisire dei documenti, instancabile ricercatore e studioso. Trascorremmo quindici giorni piacevolissimi ed era felicissimo di aver incontrato studiosi che gli procurarono documenti importanti.

Numerosi inoltre, gli incontri che organizzava nella sua casa settecentesca, trasformata nella sede dell’istituto di Ricerche Storiche d’Ambra, un centro ricco di documenti, giornali, libri, testimonianze soprattutto con riferimento alla Rivoluzione Napoletana del 1799, punto di riferimento per tantissimi giovani e studenti che hanno avuto modo di frequentare quei preziosi locali, a san Vito. A due passi dalla chiesa che alle 19, sarà sede dei suoi funerali.

C’è solo da augurarci che il suo patrimonio diventi patrimonio dell’isola, del sud e non solo, che il suo spirito antifascista sia, specialmente oggi, un importante punto di riferimento, proprio nel momento in cui per l’Italia, si prospetta il rischio di avviarsi verso un nuovo ventennio.