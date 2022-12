Ciao, mondiali! Arrivederci in Nord America | #4WD

Oggi è il giorno della finalissima dei mondiali di calcio in Qatar. Un evento che si svolge a breve distanza dalla scomparsa di due uomini di sport come Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti, ma anche a meno di una settimana dallo scandalo dei fermi di una parlamentare europea greca, del suo compagno e di un ex europarlamentare (questi ultimi due, italianissimi), beccati nelle loro abitazioni con cifre blu in contanti ascritte a tangenti versate dall’emirato per ingraziarsi interventi e pareri favorevoli delle varie commissioni. E a quanto pare, anche il Presidente francese Macron sembra entrarci qualcosa, direttamente o indirettamente, in questa spiacevole vicenda!

Se analizziamo il risultato sportivo, alla fine il titolo se lo contenderanno le due nazionali che sono riuscite a tenere la barra più dritta delle altre. Argentina e Francia, alla lunga, hanno dimostrato di avere qualcosina in più da mettere in campo e, per la Francia in particolare, è opinione unanime il quantum venutole meno con l’assenza di almeno cinque importantissimi titolari.

E se il Presidente Fifa Infantino non ha esitato a definirlo “il mondiale più bello di sempre”, ognuno di noi è tuttora libero di continuare a pensarla come vuole. Perché i presunti seimilacinquecento morti nella costruzione degli stadi non vanno affatto dimenticati, così come certi diritti fin troppo reclamati e mai completamente ottenuti da quelle parti. Ma se non vogliamo scadere nell’ipocrisia più spicciola, allora prendiamo atto che questa parentesi in quel del Qatar, quanto a spettacolo e organizzazione, si sta per chiudere comunque nel migliore dei modi. Paese che vai, usanza che trovi, verrebbe da dire. E allora, al diavolo le polemiche per il divieto alla birra, o ancora per la politicizzazione di certe presenze in campo e la protesta ad ogni costo contro certi diritti dimenticandone, al tempo stesso, tantissimi altri. Bravi tutti a prescindere, perché è stato comunque uno splendido spettacolo di sport!

Quanto alla nostra Nazionale, speriamo che sia stato l’ultimo mondiale “da spettatori”!