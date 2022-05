Ciao Mario Russo, Forio ti saluta

Mario Russo, Mariolino, ha smesso di lottare con un male che negli ultimi mesi ha impegnato in una battaglia dolorosa e lunga. Ricoverato da settimane al Rizzoli, Mario ha smesso di lottare e lascia la famiglia, gli amici e la politica senza la sua presenza.

Vicesindaco, assessore e politico protagonista di una lunga stagione politica di Forio, Russo, lascia un ricordo vivido e sincero di molti amici.

Donatella Guermantes Migliaccio lo ricorda così: “Mariolino era un animale politico, sempre pronto alla battuta, con quel suo passo svelto, da eterno ragazzo, dal sorriso sornione. Generoso, sempre ad invitarti a raggiungerlo alla Canarie: quando vuoi e con chi vuoi. Ci si divertiva tanto in campagna eletttotale, sia prima che dopo, con battute, gossip, freddure; è sempre stato così: prima con mio padre, poi con me, con naturalezza, perché la politica era fatta anche in questo modo. Dispiace veramente tanto…”

Per Benedetto Valentino, invece “Apprendo solo ora con grande dolore della scomparsa di Mario Russo, marito della mia adorata cugina Anita Punzo. Mariolino è stato per me un amico fraterno, una persona eccezionale con cui mi confidavo e con cui ho condiviso tante cose della vita. Padre fantastico e marito affettuoso. Che la terra ti sia lieve”

Lo scrittore Andrea Esposito lo ricorda con parole d’affetto:”Ciao MARIOLINO! Quante battaglie, quante serate, quante risate e quanti ricordi. Sei una della persone con cui ho vissuto le emozioni più intense, dalle vittorie politiche al cardiopalma fino ai momenti di allegria più veraci e goliardici. Stavi bene con tutti e tutti stavano bene con te. Il tuo senso dell’umorismo, la tua arguzia, la tua risata contagiosa, la tua grande meravigliosa simpatia, se chiudo gli occhi li sento e li vedo ancora. E per sempre”.