Ciao “maestra” Barbara

Un volto solare, un sorriso magnetico e lo sguardo attento, oltre che una grande educazione e rispetto per l’arte. Barbara Rumore rappresentava, davvero, un grande punto di riferimento per la danza isolana e anche oltre i confini nostrani.

Sempre pronta a collaborare con gli altri, Barbara negli anni della sua innata passione per la danza ne aveva fatto una professione, facendo innamorare di questa meravigliosa arte tantissimi ragazzi.

Amici e conoscenti che, attraverso il web, ne tracciano un profilo davvero molto intenso.

Claudia della Ragione, scrive: “Barbara era più grande di me di qualche anno,ma eravamo compagne di ballo e io la ammiravo, la scrutavo,volevo essere come lei…era un esempio per le più piccole come me! In principio avevamo 2 maestri,maschi, e lei si era messa in testa di diventare la nostra maestra donna…con la sua forza,la sua determinazione,la sua caparbietà è riuscita a diventare il nostro modello femminile di ballerina! Dopo esperienze a Roma tornò sull’isola e divenne la mia maestra….una maestra,donna con un magico sorriso…sempre! Una donna a tutto tondo, vicina a tutti ! Amica discreta,confidente ideale, saggia consigliera, grande maestra di forza, coraggio,ma soprattutto determinazione! E poi grande figlia,poi moglie e poi mamma!!! Una donna come dovrebbero esser tutte… sorridente e tenera,ma forte!

Barbara ci ha letteralmente coinvolti nella vita,nella danza, e oggi nel dolore! Una grave perdita…aveva ancora mille cose da insegnarci!!”

Ciro De Angelis la ricorda così: “Volevo essere un ballerino. L’ho sempre sognato. Un ballerino di danza classica. Mia madre mi disse che non sapevo mai stare fermo e mi fece fare pianoforte. Da allora non potendo fare danza, facevo di tutto per vedere il balletto. Barbara. Un sogno. Una passione. Che grande tristezza”.

Un bellissimo ricordo viene, poi, condiviso da Corrado Visone: “Se amo stare su un palcoscenico è perché da bambino vedevo danzare una ragazza poco più grande di me. Scriveva l’infinito con le sue gambe e pareva che ogni musicista avesse usato per note le punte delle sue dita. Era ed è la più brava di tutti. Gli angeli di solito cantano, adesso impareranno anche a danzare.”

Carmen Pilato, ne ricorda il suo splendido modo di essere: “Sono entrata nella scuola che avevo 5 anni….!sei sempre stata un punto di riferimento come insegnante…mi hai sempre dato consigli anche di vita …nel matrimonio..nei figli….!trovavi sempre una soluzione a tutto senza mai perdere il tuo splendido sorriso…!mi hai sempre spinto a osare di più…a spingermi oltre senza abbattermi…!oggi poi la terribile notizia…!ancora non ci credo…mi mancherai tantissimo MAESTRA….!lasci un vuoto dentro …un vuoto che non si può riempire…!Continua a danzare tra gli angeli e illuminaci con la tua energia e con il tuo travolgente sorriso…!Buon viaggio collega..amica fidata….ma soprattutto MAESTRA.”

Maria Vittoria Pilato, una allieva di Barbara, scrive: “È difficile. Difficile trovare le parole per spiegare come ci sentiamo un po’ tutti. Queste sono le notizie che nessuno vorrebbe ricevere. Tu eri più di una maestra per noi, ci hai cresciuti, e tanti sono i ricordi di te che rimarranno nell’anima di ciascuno di noi. La tua eleganza, il tuo sorriso,e il tuo esserci sempre. Mi ricordo le tue prime lezioni, nonostante siano passati molti anni, i tuoi giochi per iniziare a insegnarci qualcosa. In particolare ricordo il giorno in cui ci hai mostrato il cambré. Dopo averne dato dimostrazione sei passata da ciascuna di noi, e dopo aver poggiato la mano dietro la nostra schiena hai provato a farci eseguire quel movimento. Sai io in quel momento nonostante la posizione non ho mai avuto paura di cadere all’indietro perché sapevo che c’era la tua mano a sorreggermi. Tu non mi avresti mai lasciata cadere, lì come in tante altre situazioni. Oppure durante i saggi, quando eravamo troppo piccole per ricordare tutti i passi e le posizioni, ma bastava guardare dietro le quinte, e trovavamo te, con tanta pazienza e amore a ricordarci quali fossero i passi, e a mimare un sorriso, perché il sorriso non doveva mai essere dimenticato. Tanti sono i ricordi legati a te, li custodirò gelosamente, come custodisco tutti i ricordi legati a quelle sale, a quel parquet, a quelle scarpine, e a quei tutù. Grazie per essermi stata accanto maestra. Non lo dimenticherò mai.”