Ciao Franco! | #4WD

2 gennaio 1988: alla guida di una lancia Prisma 1.6 i.e. percorrevo l’Autostrada del Sole in direzione Milano, in compagnia di Franco Barbieri e Marco Ielasi. Scopo del viaggio: il giorno dopo, a San Siro, il Napoli scudettato di Maradona avrebbe incontrato il Milan di Sacchi. In altre parole, una delle tantissime trasferte che, all’epoca, mi facevano seguire gli Azzurri in giro per l’Italia e l’Europa.

Di lì a poco, all’altezza di Piacenza e più o meno a centottanta chilometri l’ora, in piena corsia di sorpasso, esplode il pneumatico anteriore sinistro. Non fu esattamente una pacchia rientrare in corsia d’emergenza, con l’auto difficilmente controllabile e con l’alta velocità progressivamente calante, ma ci riuscii senza spaventare troppo i miei compagni di viaggio e, soprattutto, senza mettere in difficoltà i veicoli retrostanti. Ero fresco patentato. Franco si accorse dell’accaduto e, non appena raggiunta la piazzola d’emergenza con il cerchione rimasto del tutto privo di gomma, si complimentò con me: “Sei stato bravo e freddo”, mi disse, rinfrancandomi e, al tempo stesso, rimpiazzando l’orgoglio al mio malcelato spavento.

Arrivati a Milano, Franco decise che quella sera avremmo mangiato giapponese, perché era una vita che non gli capitava. Io ero reduce di recente da una pessima esperienza nell’unico ristorante cinese mai aperto ad Ischia e l’idea di un altro pasto d’estremo oriente non mi entusiasmava affatto; ma fu tale la gioia che gli lessi negli occhi che non mi azzardai neppure a proporre un’alternativa. La cena, tutto sommato, non fu niente male. Franco volle farmi provare a tutti costi il tipico sakè (quello che viene comunemente definito “il vino di riso” ma che, di fatto, è un liquore anche abbastanza forte): non mi piacque granché, ma lui ne andava matto e ne portò una bottiglina anche in hotel, salvo lasciarsi prendere da un fastidioso cerchio alla testa che gli rese difficile il primo sonno.

Il giorno dopo il Napoli perse 4-1, ma passò in vantaggio con Careca (lancio illuminante di Diego e splendido gol al volo). In quella occasione, nell’abbracciare Franco e Marco, il primo si accorse che lo avevo sporcato di sangue. Nell’esultare, infatti, mi ero tagliato un dito della mano alla grata di separazione dei due settori. Avrebbero voluto portarmi in infermeria, ma preferii stringere la ferita in un fazzoletto e attendere la fine del primo tempo, piuttosto che andarmene dopo un vantaggio del genere, rivelatosi poi effimero in virtù del finale.

Il ricordo di quel viaggio in ottima compagnia, oggi che Franco ci ha lasciato, acquista un valore ancor più prezioso. Ciao, amico mio: Ti porto nel cuore!