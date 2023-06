Ciao Flavia, guerriera dolce fino alla fine

Sandra Malatesta | Da quando scrivo per gli altri e non solo per il mio diario, mi trovo spesso a ricordare chi ho conosciuto e ci ha lasciati. Oggi però è dura, si dico questa parola perché è così. Mia cugina Flavia Dell’isola, è morta ad appena 59 anni, lasciandoci la sua voglia di vivere e di essere guerriera dolce fino alla fine. Posso dire di lei che era attenta a chi le viveva accanto, sapeva esserci e voler bene, e che il suo cagnolino Lilli era parte di lei.

Flavia aveva un viso che emanava luce, con occhi scuri e vispi, ma soprattutto, Flavia sorrideva spesso. Con sua madre, per me zia Ada sorella della mia mamma, andava sempre al mare per mesi in estate abitando vicino alla chiesa di San Pietro. Sua sorella Anna le ha dato la gioia grande di due nipoti tanto amate, e che l’hanno circondata di affetto sempre. Flavia sapeva di avere sua sorella e la sua famiglia vicini, e si faceva voler bene. Ha vissuto tanto l’amicizia vera con poche persone che le sono state accanto sempre, e ha voluto essere parte della nostra spiaggia dei nostri vicoli, fermandosi spesso a parlare con chi da sempre conosceva.

Flavia lascia un dolce ricordo di sé, e anche un esempio di chi è forte quando la vita si fa dura. Quel suo cagnolino Lilli, era per lei tanto e vederli sempre insieme faceva tenerezza. Sono vicina a mia cugina Anna, alle figlie Serena e Livia, al marito Carmine Pacera e penso ai tanti momenti vissuti insieme sulla nostra spiaggia quando eravamo bambine felici…Sandra