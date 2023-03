Ciao Enzo! Va via un grande pezzo del Bar Calise

Enzo Iodice non è più. Un volto amico, solare, simpatico, sincero, vero. Un volto che era una delle tante identità di un luogo storico: il Bar Calise di Ischia.

Questa notte ha lasciato la moglie Carmen, le figlie Alessandra con Saverio e Federica e tutta la grande famiglia Iodice. Un giorno, questo 23 marzo, che è un giorno di infarti. Domani mattina, alle 10.30, l’ultimo saluto nella chiesa dello Spirito Santo.

Il Bar Calise lo ha ricordato così: “Al Gran Cafè Calise la tua presenza è ovunque, in ogni pietruzza, in ogni filo, in ogni tubo con il quale è stata costruita questa Azienda (in buona parte lo hai fatto tu). Commossi ti diciamo che nello stesso istante in cui tutti apprendiamo che ti sei allontanato, capiamo il significato profondo di termini quali: Gruppo, Famiglia, Squadra, Storia… La grande e bella Famiglia del Gran Café Calise si unisce alla Tua Famiglia con un fiume di Emozioni che nessuno di noi riesce a contenere. GRAZIE DI TUTTO, CARO ENZO.”

Riccardo Sepe Visconti lo ha salutato con queste parole: “Caro Enzo è difficile accettare la tua morte. Non starò a scrivere della tua presenza ovunque, in ogni pietruzza, in ogni filo, in ogni tubo con il quale è stata costruita (in buona parte lo hai fatto tu) una delle Aziende più gloriose dell’Isola – il Gran Café Calise – ma mi limito a dire che nello stesso istante in cui tutti noi apprendiamo che ti sei allontanato, capiamo il significato profondo di termini quali: Gruppo, Famiglia, Squadra, Storia… Ammiro la tua capacità di esserti costruito – senza mai concedere spazio a comportamenti che non fossero più che impermeabili a qualsiasi infingimento – un ruolo importante nella vita di ciascuno di noi. Abbasso il capo e ti dico: GRAZIE di TUTTO, ENZO IODICE.”

L’abbraccio della direzione de Il Dispari in questo momento di dolore alla famiglia Iodice.