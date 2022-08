Ciao Cristina, “regina” dei balneari d’Ischia

Questa mattina è salita al cielo la “regina” dei Balneari del comune di Ischia, Cristina Varchetta. Il suo “bagno Cristina” è un pezzo di storia del comune di Ischia. Noi conserviamo un ricordo vivido di Cristina ed Erslia di donne forti.

Daniela Scotti la ricorda con queste parole: “Ci hai lasciati da guerriera come sei sempre stata, grande lavoratrice e grande madre non solo dei tuoi tre amorevoli figli ma anche di tutti noi che da bambini cresciuti sulla tua amata spiaggia non abbiamo mai smesso di ricordare con affetto i tuoi rimproveri ed i tuoi panettoni freschi con la nutella. Ci mancherai. Ti saluto così, con il tuo mare, il tuo Castello e la tua splendida spiaggia che porterà sempre il tuo nome.”

Il nostro abbraccio ad Ersilia, Nunzio e Peppe. A Paolo, a Ilaria, Alessandra e Francesco Mosè