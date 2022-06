Ciao, Corecom! |#4WD

Ieri è terminata ufficialmente la mia esperienza al Corecom Campania. Come pochi sanno, quello di componente del Corecom (costola regionale della più nota AgCom – Autorità Garante per le Comunicazioni) non è un ruolo che si ottiene per nomina, ma un vero e proprio incarico elettivo votato dal Consiglio Regionale. Io fui eletto la prima volta nel 2017 e la seconda nel 2020, quindi per due trienni e ben diciannove mesi di prorogatio, causa beghe politiche in seno alla maggioranza di centrosinistra guidata da De Luca.

Si è trattato di un’esperienza di straordinaria importanza che mi ha senz’altro arricchito sul piano professionale e istituzionale, ma soprattutto mi ha offerto la possibilità di confrontarmi con persone nuove che ho avuto l’onore e il piacere di conoscere ed apprezzare. Dai colleghi presidenti e componenti ai vari collaboratori, tutti ci hanno consentito di operare correttamente raggiungendo risultati importantissimi: primo tra tutti, l’ottenimento delle deleghe di secondo livello da parte dell’AgCom, ampliando così lo spettro dei servizi offerti all’utenza regionale. Nondimeno, in seno all’attività di conciliazione e definizione (il Corecom Campania è primo in Italia per numero di conciliazioni gestite), l’esternalizzazione del servizio attraverso le convenzioni con l’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Napoli ha fatto sì che, in breve tempo, venissero praticamente azzerati migliaia e migliaia di arretrati, di cui la progressiva quanto drastica riduzione del personale dipendente era stata la causa principale.

Si è lavorato senza soluzione di continuità ad una forte presenza sul territorio che chiarisse i ruoli del Corecom nel nostro contesto sociale, dando peraltro un fortissimo segnale di attenzione verso la problematica del bullismo e del cyberbullismo, espandendo così la delega sulla tutela dei minori finora confinata nel mero controllo dei media regionali tradizionali.

Sono ben lieto di aver lasciato un segno positivo anche in questo ruolo pubblico, che ho cercato di rivestire, come di consueto, nel migliore dei modi.