Ciao, Comandante elegante e perbene

Da quando abbiamo intrapreso questa avventura nel mondo dell’informazione ischitana, ci è capitato di incontrare numerosi pubblici ufficiali, funzionari e amministratori dell’isola. Eppure, per esperienza diretta, possiamo affermare che pochi hanno saputo lasciare in noi l’impronta di eleganza e rettitudine che apparteneva al Comandante Giovan Giuseppe Pugliese.

Uomo mite, forse troppo per una società che raramente premia la misura, Pugliese ha sempre mantenuto un impeccabile self-control. Anche quando le circostanze avrebbero giustificato parole dure, ha scelto il silenzio o la compostezza, rifiutando aggettivi che avrebbero potuto appesantire situazioni delicate.

È stato un Comandante elegante e disponibile, un uomo perbene che, persino dopo aver raggiunto la meritata pensione, non ha esitato a continuare a offrire il proprio supporto al Comando, oggi guidato dalla dott.ssa Chiara Romano. Non solo per la correttezza dei suoi comportamenti, ma anche per le sue capacità tecniche e professionali, Pugliese si è distinto lungo tutta la sua carriera.

Negli ultimi mesi ha combattuto contro un male implacabile, una battaglia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Alla famiglia Pugliese va il nostro abbraccio più sentito.

Il saluto del sindaco di Ischia

Ciao Comandante,

oggi Ischia saluta un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. La tua vita è stata esempio di professionalità, gentilezza e correttezza. Sempre disponibile e pronto a condividere la tua esperienza, hai saputo coniugare impegno e umanità, conquistando la stima di chiunque ti abbia conosciuto.

Anche dopo il pensionamento, non hai mai smesso di essere vicino al Comando, mettendo a disposizione il tuo tempo e le tue competenze con generosità e discrezione. La tua presenza, il tuo equilibrio e la tua capacità di ascolto resteranno un modello per tutti noi.

Ai tuoi familiari va il mio più sincero abbraccio. La città di Ischia ti ricorderà con affetto e gratitudine per tutto ciò che hai fatto. Riposa in pace, Comandante.

Il saluto del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale

Facendomi interprete delle parole del collega, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, partecipo con profonda commozione al dolore della famiglia Pugliese per la scomparsa del caro Comandante della polizia locale Giovan Giuseppe Pugliese.

Un uomo perbene, di alta professionalità, sempre aperto al dialogo, di una serietà e rettitudine rare. Mite nei modi, ma fermo nei principi, ha saputo distinguersi per il suo straordinario senso del dovere e per l’esemplare attaccamento alla divisa.

Oggi, l’isola tutta — e non solo il Comune di Ischia — perde una personalità che ha servito la comunità con dedizione, responsabilità e umanità. Un punto di riferimento, soprattutto per tanti giovani vigili urbani, che hanno avuto l’onore di conoscerlo, lavorare al suo fianco e apprendere da lui non solo competenze tecniche, ma anche valori morali e senso civico.

Alla famiglia Pugliese giunga il mio più sincero e affettuoso abbraccio.

Ciao, Comandante!