Ciao ciao, mao mao! | #4WD

Oggi Ti dedico il 4WARD, amico mao mao! Da mesi avevo anticipato il Tuo dominio incontrastato dell’estate ischitana, più o meno solo con i Tuoi simili e con noi indigeni. Si parlava di “turismo di prossimità”, ma i fatti Ti hanno lasciato campo libero per spadroneggiare a terra e in mare.

Riecco case da quattro posti letto fittate per due mesi di fila a una comune da otto. In strada, una sfilata costante di raso, paillettes, stivali, anfibi, abiti a rete e canottiere lascianti trasparire tatuaggi pazzeschi ovunque; l’approccio preferito della Tua tribù nei confronti di un qualsiasi ultracinquantenne è rimasto il più classico degli “’u zì, ‘u zì”, mentre -manco a dirlo- il premio per l’idioma prevalente è andato all’unanimità al più stretto e ferrato dei dialetti napoletani, inflessioni da hinterland comprese, naturalmente nel rigore di un tono di voce plateale come non mai.

Via mare, poi, barche a pettine e volume a palla per playlist improbabili ma mai troppo alto da coprire i cori dei passeggeri a bordo, hanno allietato i bagni al largo di tutti i frequentatori delle nostre baie, magari con una “cannuccella” da sfumacchiare qua e là, ballando su questo o quel prendisole.

Tutto come ai vecchi tempi!

Certo, qualche scippo o furterello che, dopo anni, abbiamo dovuto subire a danno della tranquillità di tutti, avresti potuto evitarcelo. Poca cosa, rispetto alla gratitudine per aver consentito a tanti esercenti e dipendenti di raggranellare soldini insperati per un mese di fila e non solo nei fine settimana, tentando così di mettere un po’ di fieno in cascina per un inverno lungo e rigido più che mai.

Senza di Te, caro amico mao mao, da domani in poi tutto tornerà ad essere più difficile, perché saremo di nuovo pochi, come i nostri incassi post-Covid. Per questo Ti aspettiamo anche il prossimo anno, anche se, pur non sputando nel piatto in cui mangiamo, Ti preferiremmo un po’ più low profile (e, credimi, non è una parolaccia).