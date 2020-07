Ciao Capitano Punzo, galantuomo d’altri tempi

Geppino Cuomo | In queste circostanze ci si pongono delle domande. Alle esequie di chi malauguratamente ci lascia, arriva anche gente che col defunto spesso non ha niente a che vedere. Perché ci va? A questa domanda la risposta è semplice: Non puoi non andare. Il defunto è persona nota nell’ambiente e devi farti vedere, non si sa mai. Altri onestamente se ne fregano, glielo leggi in faccia, ma non si vuol far capire che in vita i rapporti non erano idilliaci. E poi, i congiunti, afflitti, eviterebbero ipso fatto di star lì a dover ringraziare tanta gente che l’indomani non ricorderanno di aver visto.

Quando invece chi non c’è più è stata persona perbene, te ne accorgi subito, anche se non lo conoscevi in vita. Vedi facce tristi, vedi volti che non recitano e gente che non ha fatto calcoli se doveva andare o meno. Il cordoglio con i parenti non è portato, ma condiviso. Si sentono parte in causa e avvertono di aver comunque perso qualcosa. Così è stato per Rodolfo Punzo. Tanta gente, tutti amici, tutti a ricordare un episodio per mettere in mostra la sua bontà, la sua educazione, la sua disponibilità. Rodolfo non era invadente ma conosceva tutti nella comunità ischitana e non ne ignorava nessuno nell’incontrarli e salutarli.

Da giovane, (ma Rodolfo sarà mai stato giovane?) era persona serissima, sulle orme paterne intraprese prestissimo la carriera militare. Sottufficiale dell’esercito e vita senza fronzoli, sacrifici su sacrifici. Si fidanzò con l’attuale moglie e riuscirono a mantenere segreta la cosa per molto tempo. Per gli amici era strano avere uno di loro con la divisa. Rodolfo invece la indossava con orgoglio. Con tanto orgoglio che ad un certo punto non gli bastò più essere un sott’ufficiale e tanto fece e tanto si impegnò che ce lo ritrovammo ufficiale. Ma questo, non gli cambiò il modo di vivere con gli altri, non gli fece perdere il contatto col mondo che lo circondava. Non faceva differenza se incontrava gli amici con la divisa addosso o in borghese.

Una stretta di mano, un sorriso, la disponibilità ad aiutare se era nelle sue facoltà c’era sempre. Non era tipo da dimenticare la famiglia d’origine. Perso il papà, non si allontanò mai da mamma Anna che andava a trovare ogni volta che aveva un momento libero. Il mondo di mamma Anna diventava anche il suo, così come diventava il suo mondo quello legato alle sorelle o al fratello, Non si prendeva i pensieri degli altri, ma se poteva alleviarli lo faceva. In tanti ischitani hanno fatto il servizio di leva con lui ufficiale, tutti loro erano lì in chiesa a rendergli omaggio.

Era uno che rispettava sempre “il cane per il padrone” come si dice in gergo. Conosceva i genitori e agevolava come poteva i figli. Ora era in pensione, cercava hobby come modus vivendi. Aveva sempre qualcosa da fare, ma mai a perdita di tempo, sempre col massimo impegno e serietà. La domenica lo incontravi in chiesa a Sant’Antonio. Passava col cestino per le offerte, quando ti incrociava ti sorrideva, era un sorriso compiacente, era un sorriso che confermava e rinnovava stima e rispetto. A volte ti accarezzava una spalla, un braccio e ti trasmetteva affetto.

Ora non c’è più, ma in questi frangenti capisci tante cose. In questi frangenti la comunità ti presenta il conto e dice col proprio comportamento tu chi sei stato nella tua vita. Da quanto si è visto, Rodolfo in vita è stato una persona perbene e dire a qualcuno persona perbene di questi tempi è tantissimo. In un periodo in cui nessuno si avvicina ad un altro, nel periodo in cui tutti vanno di fretta, fermarsi un attimo e trovare il tempo per andare a salutare chi se ne è andato, è un attestato di stima che non tutti possono annoverare.

Rodolfo Punzo si.