Ciao Antonio! “Chiaro, gentile, elegante e pulito, come il suo sorriso. Come i suoi occhi, colore del cielo”

La morte, tragica di Antonio Patalano, il giovane prof dell’Istituto Telese di Ischia ha colpito la comunità. Una scomparsa davvero dolorosa.

Sono diversi i messaggi di cordoglio.

“Costernati e increduli – scrive Forio Futuro di Luciano Castaldi -, apprendiamo della tragica scomparsa dell’amico Antonio Patalano. Un Uomo di valore e di valori. Un combattente. Un ragazzo bello e solare. Chiaro, gentile, elegante e pulito, come il suo sorriso. Come i suoi occhi, colore del cielo”.

“Ciao Antonio. Ricordo bene gli anni spensierati della nostra adolescenza alle scuole medie – scrive Valerio Pero – oppure gli anni del liceo scientifico a Lacco Ameno. Ricordo la comune militanza nell’area di centrodestra, le risate che ci facevamo, la tua passione per i computer e l’informatica. Davvero non ci credo. Riposa in pace.”

“Riposa in pace, professore! Apprendo dalla stampa – scrive Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno – che purtroppo è stato individuato il corpo senza vita del prof. Patalano, scomparso da ieri mattina alle 8.00 quando si era allontanato dalla propria abitazione. La comunità isolana perde un grande concittadino, che ha saputo onorare la nostra amata Ischia. Alla famiglia giunga un abbraccio da parte mia e dell’amministrazione che rappresento”.

“Ancora non ci credo a ciò che sto leggendo. Ho sperato da ieri sera in un tuo ritorno dalla tua amatissima bambina, ma no, non sei tornato. Sei stato un grande professore – scrive Ilaria Trani -, forse l’unico che mi è rimasto nel cuore. Sempre allegro e con voglia di trasmettere l’amore della propria materia anche a tutti i tuoi alunni.. sempre presente anche per problemi non inerenti alla materia. Sei stato l’unico che ha sempre creduto in me, quando gli altri mi remavano contro.. non hai mai dato squilibri di cedimento e hai fatto sì che io credessi in me. Ti ringrazio per ciò che sei stato per me, per tutte le “teste calde” come me che hai aiutato e per tutti i tuoi alunni in generale. Sei stato l’unico, l’unico professore del cuore. Sarai sempre nel mio cuore, SEMPRE.”