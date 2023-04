Ciao Andrea Impagliazzo, maestro di accoglienza ed ospitalità

Andrea Impagliazzo, il gestore dell’iconico Giardino degli Aranci sul Corso Vittoria Colonna ha smesso il suo percorso terreno. Un battaglia, condotta con dignità e orgoglio, lo ha accompagnato in questo ultimo periodo. Il comune di Ischia saluta uno dei pionieri, indiscusso, del modo di fare ristorazione, accoglienza e ospitalità all’ischitana. Una storia imprenditoriale e familiare che ha segnato in positivo l’esperienza ischitana di migliaia di ospiti che hanno trascorso, almeno una sera, durante la vacanza ad Ischia. Il suo “giardino” decorato di un caldo e stringente rosso vero, è diventato il luogo dell’anima di molti.

Il comm. Andrea Impagliazzo ha collezionato tantissimi premi. Nel 2017 l’Accademia Internazionale Partenopea “Federico II” di Napoli, presieduta dal Cav. Domenico Cannone, nell’ambito della settima edizione del Premio Internazionale d’arte e cultura “Città di Napoli, Memorial Antonio De Curtis in arte TOTO’”, per la commemorazione del grande artista teatrale e cinematografico nonché poeta e cantautore, nel cinquantesimo anniversario della sua morte, che ad Ischia dedico la canzone “ISCHIA MIA”, gli conferì uno speciale riconoscimento per la sua attività di ristoratore apprezzata in Italia e all’estero.

Durante gli anni, sono stati molti gli ospiti VIP che sono passati da Andrea. Da Angela Luce, Biagio Izzo, Ninetto Davoli, Enzo Gragnianiello, Antonio Buonomo, Lucia Cassini, Gigi Savoia, Patrizio Oliva, Gianni Improta, Amedeo Moretti e tantissimi altri.

Alla famiglia Impagliazzo il sincero e sentito cordoglio e abbraccio della famiglia de “Il Dispari”.