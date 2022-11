Ciao Alfonso. Ischitano di Mar del Plata

Geppino Cuomo | Ho appena appreso che un amico carissimo non c’è più! Alfonso Vottola, ischitano di Mar del Plata ci ha lasciati. Quando un amico è caro nel nostro cuore diventa immortale e quando va via ci cogie sempre di sorpresa.Alfonso era uno di coloro che si erano tanto dati da fare per ricongiungere la gente ischitana divisa dall’oceano e ci erano riusciti. Ben tre delegazioni in quindici anni ci sono state da ischia in sud America.

l Vescovo Strofaldi e i sindaci, radunati da Antonio Lubrano sono stati accolti a mar Del Plata e osannati letteralmente dagli ischitani e dai loro figli che avevano ed hanno ischia nel cuore. Alfonso è spesso ritornato ad Ischia in forma ufficiale ed in forma privata. Sul suo volto si leggeva la soddisfazione di chi pur realizzandosi lontano dalla propria isola, poteva rivedere i luoghi della sua infanzia. La sua scomparsa ci coglie letteralmente di sorpresa, ma nei nostri ricordi Alfonso rimarrà vivo come non mai. Che riposi in pace. Un abbraccio alla famiglia da Ischia che lui teneva nel cuore.