Ciao 2021, ma il futuro, lo abbiamo ormai imparato bene, non è mai prevedibile…

Benedetto Valentino | Prima di guardare al nuovo anno, gli ultimi giorni del 2021 sono utili per tracciare un piccolo bilancio dell’anno che abbiamo vissuto.

È stato sicuramente l’anno del covid che ha cambiato le nostre vite. Se lo scorso inverno è stato il momento più drammatico, dove noi isolàni abbiamo cercato di dare il meglio di noi con il proliferare di iniziative di solidarietà, la speranza è stata quella dei vaccini, dove siamo stati privilegiati rispetto agli altri abitanti della terraferma perché ci è stato concesso di vaccinarci per primi in Campania.

Non va dimenticato che proprio questa campagna di vaccinazione e lo slogan “Ischia isola free covid” ci ha consentito di avere un piccolo boom turistico: la nostra Ischia è andata turisticamente ben al di là delle più rosee prospettive. Erano decenni che non si contavano tante presenze soprattutto concentrate nei due mesi estivi.

Ma le numerose presenze non sono state sufficienti per alcuni, come Emiddio Calise, costretto ad uscire di scena, vendendo la sua accordata catena di Bar a nuovi nuovi imprenditori napoletani. Ed oltre al Calise è stato l’anno in cui due importanti alberghi come l’Augusto e il Manzi sono andati all’asta in attesa di nuovi proprietari. È stato l’anno in cui la millenaria diocesi di Ischia condivide con Pozzuoli un unico vescovo, mons. Gennaro Pascarella. Non era mai accaduto in mille anni.

È stato l’anno in cui il più piccolo comune dell’isola ha scelto, per la prima volta una donna, eleggendo Irene Iacono come nuovo sindaco. È stato l’anno in cui noi ischitani abbiamo guardato con invidia il successo della nostra isola vicina, nominata “Capitale italiana della cultura”.

Oltre ai 37 morti isolàni dall’inizio della pandemia, tra cui l’ex sindaco di Ischia Gianni Buono, l’isola ha pianto l’ennesima giovane vittima della strada, con Manuel Calise, che ha perso la vita sulla statale Lacco – Casamicciola.

A porre il sigillo sull’anno ci ha pensato Alberto Angela che ha trasmesso in una indimenticabile serata su rai uno le nostre bellezze. Che anno è stato quindi questo 2021?

È stato un anno “sospeso” tra speranze e illusioni, tra sogni e incubi, ma è stato soprattutto l’anno di grande trasformazione silenziosa del “sistema Ischia”, dove imprenditori storici sono scomparsi e altri annaspano cercano di resistere tra mille difficoltà. È stato l’anno in cui tutti ci siamo interrogati sul futuro della comunità, sul destino dei dipendenti stagionali che hanno sofferto più di tutti questa pandemia senza fine.

Che ci aspetta nel 2022?

Anche quest’inverno, nonostante i vaccini, è ancora un altro periodo di Covid, con vari concittadini ricoverati in terapia intensiva, con limitazioni e con timori. È un altro periodo in cui il ritorno alla normalità di prima sembra ancora lontano.

Avremo sicuramente vari appuntamenti elettorali in cui saremo chiamati a rinnovare i consigli comunali di Ischia e di Barano, con i mal di pancia che già si avvertono a Forio e Casamicciola. Si è facili profeti a prevedere sia a Ischia che a Barano elezioni “bulgare” con la rielezione dei sindaci uscenti, Ferrandino e Gaudioso.

Ma il futuro, lo abbiamo ormai imparato bene, non è mai prevedibile. Quello che possiamo chiedere con forza alla politica è un progetto per la ricostruzione di Casamicciola: dal 2017 dopo tante inutili sfilate e promesse i nostri terremotati sono ancora senza prospettive.

Ecco un desiderio che possiamo esprimere per il 2022: ridare la speranza al comune più tormentato e ai cittadini più sfortunati. Non è più il tempo delle chiacchiere.