CIAK SI GIRA! Adria Arjona affianca Michael B. Jordan nel remake di “The Thomas Crown Affair”

Ischia torna a essere protagonista del cinema mondiale. L’isola, da sempre amata da registi e star di Hollywood, accoglie in questi giorni il set del nuovo film diretto e interpretato da Michael B. Jordan, dal titolo provvisorio “Matador”. Le riprese a Ischia Ponte dovrebbero iniziare martedì pomeriggio e proseguire fino alle prime ore di mercoledì, trasformando il borgo in un set cinematografico blindato.

Il progetto, prodotto da Amazon MGM Studios, è il nuovo adattamento del classico “The Thomas Crown Affair”, già portato sullo schermo nel 1968 da Norman Jewison con Steve McQueen e Faye Dunaway e poi nel 1999 da John McTiernan con Pierce Brosnan e Rene Russo. Michael B. Jordan, reduce dal successo di Creed III, torna così a dirigere e interpretare un personaggio iconico: il miliardario affascinante e spregiudicato che si misura con una detective assicurativa in un pericoloso gioco di seduzione e inganno.

A fianco di Jordan ci sarà Adria Arjona, attrice portoricana-guatemalteca nota per la serie “Andor” e per film come “Blink Twice” e “Hit Man”. Con loro, un cast di grande prestigio che comprende Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbæk e Aiysha Hart. L’uscita nelle sale è prevista per il 5 marzo 2027.

I lavori del film, tuttavia, sono già proseguiti in maniera intensa nei giorni scorsi presso la Villa Barkley di Casamicciola Terme, dove la troupe ha allestito alcune delle scene principali. La produzione è di quelle imponenti e muove numeri da kolossal: oltre 300 persone tra tecnici, attori, comparse e maestranze. Dopo le riprese a Ischia, la carovana cinematografica si sposterà prima a Caserta e poi a Londra, dove verrà completata la lavorazione.

Secondo fonti ben informate, per le scene ambientate a Ischia Ponte sono state selezionate più di 120 comparse ischitane, a cui se ne aggiungeranno altre venti mercoledì. Il set sarà completamente riservato: tutti i locali del borgo resteranno chiusi per due giorni, non per obbligo ma per accordo, e con compensi che hanno convinto commercianti e ristoratori ad aderire con entusiasmo. Un sacrificio ben retribuito, che contribuisce a un indotto significativo per l’economia locale.

Il legame tra Ischia e il cinema, d’altronde, è antico e radicato. Dal 1960, quando “Cleopatra” prese le mosse proprio da queste coste, l’isola è diventata un luogo di culto per le produzioni internazionali. Da “Men in Black III” con Tessa Thompson e Chris Hemsworth, all’intramontabile “Il talento di Mr. Ripley”, fino al più recente “Cassino ad Ischia” con Dominic Purcell, ogni film ha saputo catturare un volto diverso dell’isola, mescolando eleganza, luce e mistero.

Con “Matador”, il fascino di Ischia Ponte, le sue luci sospese tra mare e storia e la silhouette del Castello Aragonese torneranno a viaggiare sul grande schermo, confermando ancora una volta l’isola come uno dei set più affascinanti e riconoscibili del Mediterraneo.

IL FILM

Adria Arjona affianca Michael B. Jordan nel remake di The Thomas Crown Affair

Michael B. Jordan torna dietro e davanti alla macchina da presa per una delle sfide più ambiziose della sua carriera: il nuovo The Thomas Crown Affair. A condividere con lui la scena sarà Adria Arjona, attrice portoricana-guatemalteca nota al grande pubblico per la serie Andor dell’universo Star Wars e per film come Blink Twice e Hit Man. La Arjona prenderà il posto di Taylor Russell, uscita dal progetto per divergenze creative.

Il film, prodotto da Amazon MGM Studios, debutterà nelle sale il 5 marzo 2027. Al fianco dei due protagonisti, un cast di peso che comprende Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbæk e Aiysha Hart.

Scritto da Drew Pearce (The Fall Guy), il nuovo adattamento è il secondo remake del celebre film di Norman Jewison del 1968 con Steve McQueen e Faye Dunaway, già riletto nel 1999 da John McTiernan con Pierce Brosnan e Rene Russo. La storia resta fedele all’impianto originale: Thomas Crown, miliardario affascinante e spregiudicato, compie una rapina per puro gusto del rischio e finisce in un gioco di seduzione con l’investigatrice assicurativa incaricata di incastrarlo.

Jordan non solo interpreta il protagonista, ma firma la regia e produce il film insieme a Elizabeth Raposo per Outlier Society e Charles Roven per Atlas Entertainment, con Patrick McCormick e Marc Toberoff tra i produttori. Alan Trustman, autore della sceneggiatura del film del 1968, figura come produttore esecutivo.

L’attore e regista, già alla guida di “Creed III”, aveva anticipato al CinemaCon di Las Vegas che il suo “Thomas Crown Affair” non sarà solo un altro remake, lasciando intendere una rivisitazione moderna e personale della classica storia di inganni, eleganza e desiderio.

Per Arjona si tratta di un nuovo traguardo in un percorso in costante ascesa. Dopo i ruoli nelle produzioni Disney e Netflix, la vedremo anche nella commedia “Splitsville” accanto a Dakota Johnson.

Con Jordan al comando e una produzione che riunisce veterani del cinema d’azione e del thriller raffinato, “The Thomas Crown Affair” promette di riportare in sala il fascino dell’intrigo d’autore, aggiornato allo stile e alla sensibilità del cinema contemporaneo.