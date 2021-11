Cià Lè! Lello Pilato nel ricordo dell’isola della politica, dello sport e della società

Gaetano Di Meglio | E’ stato un sabato brutto. Un velo di tristezza si posa sulla storia del Comune di Ischia per la scomparsa di Lello Pilato. 65 anni, marito di Elena e papà di Riccardo e Giorgia, direttore d’albergo, politico, anima e fondatore della Cestistica Ischia e tanto altro, Lello era alle prese con una lunga e dolorosa battaglia contro il male del secolo.

La sua scomparsa ci priva di una mente libera, accesa, capace e che sapeva leggere tra le righe del quotidiano tracce di futuro.

Consigliere comunale per numerose consiliature, politico del PD, Lello è stato protagonista di molte pagine importanti della nostra storia.

Per chi scrive, ovviamente, la pagina pubblica più bella, quella che più brilla, è l’aver scritto la storia della pallacanestro ad Ischia.

L’ultimo saluto gli verrà tributato domani mattina alle ore 10.00 presso la Chiesa Cattedrale di Ischia. Lello Pilato, cittadino onorario di Serrara Fontana dal 2017, attualmente era il segretario del Circolo PD del Comune di Ischia.

Una scomparsa, la sua, che ha toccato molti e che, come piccolo sollievo per chi resta, ha raccolto quanto di buono ha seminato durante la vita.

Abbiamo raccolto i ricordi più veri e sinceri e li abbiamo messi insieme affinchè il racconto di Lello arrivi ai nostri lettori quanto più vero possa essere.

Partiamo con gli amici della 3A del Liceo Classico: «Con Lello è andato via un amico sincero, affettuoso, solare, sempre allegro, pronto alla battuta, ironico, disponibile; insomma: l’amico che ognuno avrebbe voluto avere; una cara persona, un uomo appassionato, innamorato della nostra isola, che si è impegnato per i più deboli. Sarai sempre nei nostri cuori, vivo e sorridente, ti vogliamo bene. I tuoi amici della 3 A»

Il decano dei giornalisti isolani, Giuseppe Mazzella, lo ricorda così: “Gli eretici e gli infedeli/negli anni 80 del 900 milita amo insieme nel psi. Lello Pilato era più giovane di me di almeno 5 anni. Aveva aderito al psi per profonda convinzione di una “terza forza” tra la DC ed il PCI. Sul piano nazionale e su quello locale di Ischia. Ma il psi per lui come per noi non era una “chiesa” ma una casa “laica” di aperta discussione e di perenne contestazione. Quando li citai Leonardo Sciascia sulle polemiche che sono più forti fra i vicini rispetto ai lontani e che “gli eretici sono stati più perseguitati degli infedeli” da Santa romana chiesa si fece una liberatoria risata e nacque allora, pur con una frequentazione discontinua, una grande reciproca simpatia. Eravamo “eretici del socialismo”. Come tali considerati peggio degli infedeli dalla ortodossa o dal degrado etico degli anni 80.la deriva clientelare. Lello rimase sempre fedele alla sua certa idea del socialismo. Non chiese mai favori personali al partito. Rimase se stesso anche nel Pd e noi, pochi, lo vedevamo come unica luce nel buio. Si è spenta.”

Per il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale: “CHE DOLORE, LELLO! Sono senza parole. Apprendo con immenso dispiacere la scomparsa di Lello Pilato, direttore d’albergo e politico, da sempre impegnato per la nostra amata isola. Amico schietto, sincero, disponibile. Sempre sorridente e di buon umore. Acuto osservatore e di un’estrema intelligenza. Porterò per sempre nel mio cuore le chiacchierate lunghe e piacevoli, di quando mi ricordava la sua infanzia passata nel rione Ortola, di quando assieme parlavamo dei tempi passati. Di quando discutevamo di Ischia, dei progetti da mettere in campo nell’interesse della collettività. La nostra isola perde una persona eccezionale, un uomo perbene, d’altri tempi. Abbraccio commosso la sua famiglia. Buon viaggio Lello!”

Il direttore di Ischiamia.it e editorialista del nostro giornale, Geppino Cuomo, lo ricorda con un tratto di verità e attualità: “Lello Pilato ci ha lasciati senza vedere ischia così come avrebbe voluto vederla. Forse ero uno dei pochissimi a non sapere dei suoi ultimi travagli. Forse ero uno dei pochi che non se lo aspettava, ma la sua morte mi ha colto alla sprovvista e anche volendo fare il forte, anche facendomi forza a non piangere, le lacrime sono cadute da sole. Lello, il tuo sorriso contagioso, la tua grande forza di volontà hanno lasciato il segno. Deciso, a volte rompiscatole, ma simpatico. Non eri certo uno che passava inosservato ed infatti inosservato non sei passato. Ti ricorderò sempre così. Ciao, Geppino”

Letizia Virgili: “Dei tanti ricordi che serberò nel cuore di una amicizia lunga una vita, il più importante è che ci siamo voluti bene e stimati tanto davvero .Mancherà il tuo sorriso sornione, la tua intelligenza, il tuo essere un Signore. A Dio, Lello”

Gianni Montarano: “Lello Pilato ti ricorderò sempre come vero amico affettuoso e sincero e persona perbene come poche, pochissime. Lello”

Caterina Mazzella: “Una notizia che mai avrei voluto apprendere. A Dio Lello Pilato. Amico dai banchi di scuola e.. per sempre. Non ho parole solo tanto dolore. Amico dai tempi del liceo e oltre. Impareggiabili le accoglienze al Majestic durante la mia Presidenza Fidapa in sezione (1997/99). Sono profondamente addolorata è una grave perdita per la comunità. Affettuose condoglianze ad Elena, ai figli, di cui andava fiero e ai familiari”

Maurizio Pinto: “Ribelle, rude, schietto e diretto, un vero amico e una rara persona “vera”. Non le hai mai mandate a dire. Mi manchi già diretto’”

Isidoro Di Meglio: “Sei stato per me un riferimento, il porto sicuro dei consigli sinceri. Non potrò mai dimenticarti amico mio. Lello”

Lello Montuori: “Di te, caro Lello, ricorderò il sorriso aperto e lo spirito libero, l’ironia a volte pungente, la vis polemica, la franchezza, che è un dono di pochi. Ci separavano diversi anni di età ma considero un privilegio aver ascoltato, in tutte le occasioni possibili, i tuoi racconti degli anni giovanili di studio con Gino, le tue idee sul lavoro, il turismo, il socialismo, la politica e su un’isola che amavi molto che avresti voluto migliore. A Elena l’abbraccio più forte.”

Gino Di Meglio: “Con Lello Pilato ho condiviso i tempi del liceo classico, dell’università, della avventura politica. Era un bravo ragazzo, mancherà tantissimo a tanti di noi!”

Regina Buono: “Oggi ci lascia uno dei nostri primi allenatori della squadra di Basket femminile dell’ Ischia anni 80, grande direttore di Hotel e politico per bene”

Davide Castagliuolo: “Mi dispiace, ci lascia un uomo libero, un amico sincero fin dai tempi del liceo. Ischia perde un politico accorto e lungimirante”

Luana Pezzuto, giovanissima e dinamica marketing manager, ne traccia uno degli aspetti professionali più belli: la sua capacità di capire le persone: “Direttò, quante ne abbiamo passate insieme e quanto mi hai insegnato durante la nostra breve collaborazione che poi è proseguita in amicizia informale negli anni a seguire. Ricordi? Dopo 3 giorni dal tuo insediamento in albergo mi volevo licenziare! Mi aspettasti quella sera al bar e mi facesti sedere ordinandomi un whisky per una chiacchierata a quattrocchi dicendomi “ora sono Lello, parliamome”. La cultura del dialogo, della mediazione e dell’autorevolezza è da sempre stato il tuo tratto distintivo. Mi hai insegnato a lottare e perseguire con più determinazione i miei obiettivi, sei stato sempre la prima persona che mi ha scritto subito dopo la pubblicazione di un articolo e sostenuto quando alcune iniziative portavano la mia firma. Altrettanto ho fatto con te, seguendo da lontano il tuo percorso, le tue esuberanti esposizioni pubbliche ricche di interessanti spunti di riflessione.. Mi mancherà tutto questo Direttò, Lello, guidaci da lassù”

Tony Buono: Un caro amico con cui ho condiviso la mia militanza da segretario di circolo del Partito Democratico , una vera forza ed una grande risorsa per me che avevo spesso bisogno di un sincero confronto. La sua schiettezza e il suo essere diretto mancherà a noi tutti.”