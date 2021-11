Cià Le! |#4WD

Giusto il tempo di cominciare l’ennesima nuova sfida professionale, senza avere neppure modo di appurare se fosse valsa la pena coinvolgere chiunque utile alla causa, mettendoci ancora una volta la faccia, per poi lasciarci tutti così, prima del previsto: familiari, amici, conoscenti, colleghi ed ex tali, fornitori, alleati e finanche avversari politici.

Mi verrebbe voglia di farTi un cazziatone di quelli memorabili, perché mi avevi promesso che stavolta avremmo provato a costruire, finalmente insieme e non da sponde opposte, qualcosa di buono per il Paese. E invece… ecco il Tuo ennesimo scherzo da prete.

Dai tempi del Jolly, laddove con il Tuo amato Pippone, mio padre, ne combinavate delle belle (tra tutte, le partitelle a pallone notturne nella hall deserta, con le poltroncine a mo’ di porte), ho imparato a conoscerTi ed esserTi amico, sempre e comunque, ricambiandoci stima e affetto ad ogni occasione utile.

Mi mancheranno i nostri scherzi telefonici dai lunghi pernacchi dopo esserci spacciati alle rispettive collaboratrici come questo o quel personaggio al quale non si poteva non rispondere, pur consapevoli del rischio che, tra noi, era sempre dietro l’angolo. E come dimenticare la mitica targa “SI PREGA DI FUMARE” che mi commissionasti in quattro lingue per posizionarla sulla Tua scrivania al Majestic, o la serie di dodici cartoline personalizzate con la foto di Berlusconi che Ti inviai, una al giorno, con esplicita richiesta di essere avvertito qualora ne mancasse qualcuna alla collezione?

Con Te va via un’epoca, ma soprattutto un paladino non certo privo di difetti, ci mancherebbe, al pari di ciascuno di noi, di quella coerenza di cui hai fatto sempre un valore irrinunciabile. Come quando, nel 2002, i Tuoi alleati volevano costringerTi ad accodarTi ad una processione religiosa per far bella mostra tra la gente in campagna elettorale, beccandosi il Tuo rifiuto senza mezzi termini.

Con Te, ho perso un amico. E Ischia, un’altra persona perbene.

Cià Le!