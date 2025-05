Ci sarà un solo urlo: Forza Forio! Luigi Amato: “Sarà un giorno da ricordare, vogliamo scrivere la storia di Forio”

Quando mancano poche ore alla semifinale playoff di Eccellenza tra Real Forio e Gladiator, abbiamo raccolto le parole cariche di emozione del presidente biancoverde, Luigi Amato. Un’intervista che racconta non solo l’attesa per una partita fondamentale, ma anche l’orgoglio per un percorso che ha riportato entusiasmo e visibilità a tutto il paese di Forio.

Presidente Amato, domani si gioca una partita cruciale. Che aria si respira a Forio?

“È una giornata carica di emozione, la potremmo definire con le parole di Venditti come ‘la notte prima degli esami’. C’è attesa, trepidazione, ma anche una grande consapevolezza di ciò che abbiamo fatto. Abbiamo chiuso al terzo posto un campionato straordinario, con una cavalcata entusiasmante. Abbiamo steccato solo un paio di partite in tutta la stagione. È stato un percorso che ha riportato la luce su questa squadra, ma soprattutto su un paese intero che per anni è rimasto all’ombra delle grandi realtà calcistiche campane.”

Cosa rappresenta per voi aver raggiunto questa semifinale playoff?

“È un traguardo storico. Per noi non è solo una partita, è un giorno da ricordare. Da domenica scorsa, dopo il gol al 95′ che ci ha regalato la qualificazione, è stato un susseguirsi di emozioni che non vorremmo finissero mai. Questa settimana l’avrei voluta vivere all’infinito. Ora però è tempo di guardare avanti.”

Il Gladiator è un avversario tosto. Come si affronta una squadra di questo calibro?

“Parliamo di una delle formazioni più forti dell’intero campionato. All’inizio era tra le favorite insieme a Nola, Frattese e Afragolese. Essere qui, a giocarci la semifinale proprio contro una di queste, ci fa capire quanto sia stato importante il nostro percorso. Abbiamo lavorato tanto, duramente e con serietà.”

C’è qualcuno che vuole ringraziare in particolare?

“Assolutamente sì. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra. Un grazie sincero va ad Antonio Milanese, Vito Manna, Nicola Pisani, Luigi Esposito: dirigenti che hanno contribuito alla crescita della società. E poi lo staff tecnico, guidato da Mister Sanchez, con Chiaiese, Convolo, e Franco Verde. Hanno fatto un lavoro impeccabile.”

Cosa si aspetta dal match di domani?

“Mi auguro che Forio possa gioire al novantesimo, o magari anche al centoventesimo. Ma comunque vada, sarà una giornata da raccontare ai più piccoli, un tassello importante nella nostra storia. Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui, come società, come squadra, come comunità. Abbiamo dimostrato che il buon calcio si può fare anche su un’isola. Non solo in terraferma.”

Un ultimo pensiero per i tifosi?

“Domani, al di là di tutto, ci sarà un solo urlo: Forza Forio!”