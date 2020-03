Ci mancavano solo i Masaniello “made in Ischia”! | #4WD

L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale De Luca taglia le gambe a chi in questo periodo, anziché chiudere inopinatamente e valutare in progress se aprire o meno a Pasqua, punta sui propri posti letto e sulle proprie capacità per un lavoro sicuramente low cost, ma che tiene viva una località che, diversamente, resterebbe spenta e serrata sotto ogni aspetto dal torpore turistico invernale.

Ma come in ogni situazione, il rovescio della medaglia è estremamente positivo. In primis, avremo finalmente le termorilevazioni agli scali portuali, quindi a monte degli arrivi degli Ospiti ad Ischia. Non sarà certo la panacea del Covid-19 e neppure la certezza di accogliere solo turisti immuni, ma sicuramente rappresenterà per il mercato un segnale importante di come, dalle nostre parti, la sicurezza non è solo un proclama, ma esiste un barlume di buon senso e di concretezza degno di un Paese civile.

E poi, cosa più importante di ogni altra, il provvedimento regionale stronca sul nascere le manie di protagonismo e i deliri di chi ieri, dai soliti profili social, aveva cominciato a sobillare una, dieci, cento, mille Teresa per sostituirsi alle Autorità preposte e farsi giustizia da solo, minacciando di recarsi agli sbarchi ed opporsi all’arrivo dei gruppi di turisti dal nord.

Un intento a dir poco balordo, non solo per la sua stessa palese illegalità e per l’impatto mediatico che avrebbe comportato a ulteriore danno dell’Isola, ma perché il fanatismo di certi soggetti impedisce loro di comprendere che siamo tutti, ma proprio tutti ad estremo potenziale rischio, non solo i nostri Ospiti. A cominciare dalle centinaia e centinaia di pendolari che quotidianamente si recano a Napoli; i nostri avvocati, che gioco forza hanno finora frequentato le aule del Tribunale di Napoli, condividendo magari le stesse aule in cui ha presenziato, respirato e sputacchiato con le sue arringhe lo sfortunato legale partenopeo risultato poi positivo. E l’elenco sarebbe ancora lungo. Come la distanza tra la ragione e questi nostrani Masaniello del venerdì!