Ci mancava solo il colpevolismo retrò | #4WD

Giorgia Meloni va in Etiopia e il mainstream la ignora. O meglio, si guarda bene dal riportare e commentare quelli che potrebbero essere i risvolti positivi di un incontro del genere sia sotto l’aspetto diplomatico che per quello della strategicità dei rapporti con un paese fondamentale per i profitti di numerose imprese italiane; senza per questo dimenticare che il “Piano Mattei” dell’attuale governo italiano di centrodestra (quello che gli oppositori continuano a dire che non esiste), stipulando accordi importanti anche da quelle parti, renderebbe l’Italia un nuovo hub energetico e ne aumenterebbe l’autonomia di settore.

Quel che conta per i media di “partito contrario” è la necessità di innescare una vis polemica ad ogni costo, una ricerca che diventa sempre più spasmodica quanto più difficile appare trovare le motivazioni – giuste o sbagliate- per sferrare un attacco al Presidente del Consiglio dei Ministri. E in questo caso, sentite un po’ cosa si sono inventati: la Meloni non ha speso una sola parola in Etiopia contro il colonialismo del ventennio fascista.

Dall’inizio di quel periodo storico è passato ormai un secolo e pensare di dover continuare ad ogni costo a spingere il pulsante del colpevolismo retrò è quanto meno sconcertante. A meno che, una volta e per tutte, non decidessimo di imporre al mondo intero (e quindi anche al nostro Paese) di doversi scusare ad ogni occasione utile per tutte le angherie belliche e non di cui la storia lo vede protagonista: dai Romani ai Francesi, da Cesare a Napoleone, mezza umanità attenderebbe le scuse dell’altra metà per un qualcosa di cui non c’è possibilità di sottacerne la verità e che, al tempo stesso, vede defunti da secoli sia le vittime sia i carnefici.

La realtà, però, è un’altra: è la maturità del nostro contesto socio-politico ad essere latitante o, per meglio dire, in coma irreversibile. E questo loop in cui i cosiddetti “democratici” continuano ad incartarsi è diventato una solfa talmente ridicola e insopportabile da non provocare altro effetto che il rafforzamento crescente dei loro avversari. Grati.