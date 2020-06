Ci ha lasciato il tennista Antonio Iacono

Tonino Carcaterra* | Stamattina un comune amico mi ha dato la notizia che Antonio Iacono (anche architetto) è morto in un ospedale di Napoli, all’età di 78 anni. Era coetaneo di mio fratello Peppino, anch’egli tennista, e defunto anni fa.

La notizia mi ha sorpreso e addolorato. Lungo il corso della vita ho avuto parecchi contatti, anche se intervallati.

Negli anni ’50-’60 dello scorso secolo Antonio Iacono era fra i giocatori più bravini del modesto mondo tennistico, insieme ai fratelli D’Ambra, Michele Copertino, il defunto dr. Luciano Di Leva, sotto la guida del bravo Maestro Agostino Paesano, di Napoli, dal quale appresero tanti piccoli segreti e conoscenze tecniche del gioco presso il Tennis Lido. Antonio Iacono non era il migliore di essi, ma aveva una bella presenza, in tenuta bianca, con pantaloni lunghi, e si distingueva per eleganza ed altro. Alcuni di loro, ovviamente lo stesso Antonio, appena fu possibile, affiancavano il Maestro Paesano, facendo i palleggiatori (che in molti casi includeva anche quello di istruttore).

Erano i primi anni ’50 del 1900 quando, affascinato dal tennis e dall’ambiente circostante, di tanto in tanto mi frammischiai nell’ambiente e cercai di imparare qualche rudimento, rubacchiando dovunque. Capitò più di qualche volta che Antonio Iacono mi desse qualche spiegazione tecnica. Dopo un certo tempo che riuscivo a mandare la palla al di là della rete, insieme ad Antonio andammo al Tennis Napoli, a vedere l’incontro tra Nastase e Malligan, fra i giocatori più quotati dell’epoca. La prima impressione che ne ebbi fu quella di vedere due gladiatori dell’antica Roma, per quanto si sbracciassero e per l’impegno e la concentrazione profusa. Mi avvilii tanto che non volevo continuare a giocare a tennis. Invece mi appassionai tanto da imparare a sufficienza le cose necessarie e nel 1970 organizzai il Tennis Club Pineta, dove tuttora collaboro con i miei due figli, Massimo e Ghita, il primo maestro e la seconda istruttrice con altri titoli.

Abbiamo avuto nelle nostre file di allievi il figlio di Antonio, Francesco Iacono, fra i migliori tennisti dell’isola.

Ho stimato Antonio Iacono, anche architetto, per la sua eleganza, la passione per il tennis e la sua personalità particolare, nel positivo, ma a volte un po’ spigolosa ai limiti del fastidioso.

In ogni caso, avrò un particolare ricordo di lui, quale persona originale, con le sue capacità.

Lo abbraccio, comunque, con ogni affettuosità.

(*) Maestro Tennis Pineta Ischia