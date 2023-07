Ci ha lasciati il Generale Antonio Esposito. Il saluto di Forio ad uno dei suoi illustri figli

Mercoledì sera, ci ha lasciati a quasi novant’anni uno dei figli di Forio che hanno dato lustro e vanto al comune turrito e all’isola intera fuori di essa: Antonio Esposito da sempre viveva a Piacenza, dove aveva rivestito gli incarichi piu’ importanti nella sua lunghissima carriera nell’Esercito Italiano, ma era un foriano DOC. Suo padre Francesco, carabiniere di lungo corso, e sua madre Nannina Calise, dopo anni di sacrifici, avevano stabilito la residenza familiare a San Vito, in via Torone, proprio sotto ad una delle meravigliose torri foriane che secoli fa furono costruite a difesa dei saraceni.

Dopo il diploma presso il Liceo Classico di Ischia, Antonio Esposito generale ha intrapreso senza indugio e con grande profitto l’accademia militare che gli ha aperto le porte di una lunga e prestigiosa carriera, con vari incarichi nell’ambito dell’Esercito fino alla meritata pensione con il grado di Generale. I fratelli Giulio, Mario e Caterina – insieme alle loro famiglie, ai tanti nipoti e pronipoti – lo ricordano con queste belle parole: “Dentro di noi lasci un vuoto incolmabile, non solo per l’affetto familiare che ci univa ma anche e soprattutto per la persona meravigliosa che eri. Sei vivo in noi, nei nostri ricordi e resterà vivo dentro di noi il tuo esempio, la tua lezione di vita. Buono, onesto, retto, integerrimo, marito, padre e nonno come nessun altro. Tutta la tua vita è stata animata dai sani valori con i quali sei nato e cresciuto: fin da ragazzo la tua tempra fortissima, la tua rettitudine morale, il tuo affetto per i familiari, per i tuoi genitori e noi fratelli, ti ha fatto intraprendere strade anche in salita, percorsi difficili e scelte dure che hai affrontato a testa alta e vincendo le tue sfide come sempre.

Questa tempra, questi valori li hai saputi inculcare non solo ai tuoi figli ma a tutti noi, con il tuo percorso personale e professionale. Hai sempre amato la tua terra e rivendicato con orgoglio le tue origini. Non ti sei mai piegato davanti ai soprusi e alle angherie che ti è capitato di incrociare nella tua lunghissima carriera, coronata con i doverosi riconoscimenti. Ti ha accompagnato sempre, nella vita e nella professione, l’anelito per la giustizia e il rispetto reciproco. Ci hai dato tutto l’amore e l’affetto che avevi, non hai mai fatto mancare la tua presenza, la tua disponibilità, la tua guida. La famiglia è sempre stato tutto per te e di questo te ne siamo immensamente grati. La tua eredità umana e professionale vive in primo luogo nei tuoi meravigliosi figli, entrambi vanto ed orgoglio come per te così per noi. E poi resta a noi, onorare questi tuoi valori in ogni giorno della nostra vita, come la tua persona merita. Non abbiamo bisogno di ricordarti per non dimenticarti, perchè la tua presenza è stata così forte che tu sei qui, ora. Con noi”