Christian Faella convocato in Rappresentativa U17

Un riconoscimento importante per il giovane talento dell’Ischia, Christian Faella, classe 2009, convocato dal tecnico regionale Francesco Ascione nella Rappresentativa Regionale Under 17. L’allenamento è previsto per oggi presso il centro sportivo “Mimmo Marrone” di Melito di Napoli.

La chiamata rappresenta un traguardo significativo nella carriera di Faella, frutto di mesi di impegno costante, dedizione agli allenamenti e delle qualità tecniche che sta mostrando sul campo. Sotto la gestione di Corino, il giovane calciatore sta trovando spazio soprattutto a gara in corso, dimostrando di sapersi ritagliare il suo minutaggio e di incidere nelle fasi finali delle partite. La sua crescita è costante e la convocazione ne è la conferma.

L’Ischia, da parte sua, continua a puntare con decisione sullo sviluppo del settore giovanile e sulla cosiddetta linea green, valorizzando i talenti più giovani e costruendo una squadra con una delle età medie più basse del panorama nazionale. La società crede fermamente nel percorso formativo dei ragazzi e nella possibilità di offrire loro opportunità concrete di crescita, sia in termini tecnici sia in termini di visibilità.

“Tutta la società si congratula con Christian e gli augura il meglio per questa nuova esperienza rappresentativa”, si legge nel comunicato ufficiale. La convocazione di Faella non è solo un premio per le sue capacità individuali, ma anche un attestato del lavoro quotidiano dell’Ischia, che continua a investire sui giovani e a credere nella loro formazione.

La partecipazione alla Rappresentativa Regionale Under 17 rappresenta per Faella una possibilità concreta di mettersi in mostra, confrontarsi con i migliori coetanei del territorio e crescere ulteriormente dal punto di vista tecnico e umano. Per il club isolano, invece, è un ulteriore segnale che la politica giovanile adottata sta dando i suoi frutti, premiando l’impegno dei ragazzi e lo sforzo dello staff tecnico nella valorizzazione dei talenti.

Con questa convocazione, Faella entra a pieno titolo nel panorama dei giovani più promettenti della regione, continuando a scrivere una pagina importante della sua carriera e offrendo al contempo un esempio positivo per tutti i ragazzi del settore giovanile.