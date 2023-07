Quello tra Christian De Sica e la nostra isola é, a tutti gli effetti, un amore senza fine. Eccolo per la seconda volta in poche settimane in vacanza sui nostri lidi, tanto amati anche dal papà Vittorio (qui girò, ad esempio Caccia alla volpe).

Sorridente e rilassato, Christian De Sica non si é sottratto a qualche selfie con i suoi tanti ammiratori.