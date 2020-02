Chiusura via Angelo Migliaccio, cambiano i percorsi EAV

EAV informa la Gentile Clientela che, a seguito della Ordinanza n°4/2020 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Barano d’Ischia, emessa per la effettuazione dei lavori di messa in sicurezza della rete stradale in via Angelo Migliaccio, dal Km 8+500m al Km 9, è stata prevista la chiusura totale al traffico veicolare sia diurno che notturno di detto tratto di strada e, per questo motivo, da lunedì 10 febbraio a domenica 16 febbraio e comunque fino alla riapertura della strada, i percorsi delle sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito specificato:

La Linea CD: Porto – Barano – Buonopane, giunta al bivio prima del cantiere stradale, effettuerà la inversione di marcia e ritornerà al capolinea del Porto come Linea CS.

La Linea CS: Porto – Casamicciola T. – Forio – Panza – Cava Grado – dove effettuerà la inversione di marcia e ritornerà al capolinea del Porto come Linea CD.

Navetta: Da Cava Grado a Buonopane e viceversa verrà effettuato un servizio navetta con una frequenza ogni 30 minuti.

La navetta partita da Cava Grado, raggiungerà la curva che precede il cantiere stradale a Buonopane dove effettuerà la inversione di marcia e ritornerà a Cava Grado.

La prima partenza da Cava Grado è prevista alle ore 5.10 e l’ultima partenza alle ore 00.30.

Corse scolastiche da Fontana: Fontana – Serrara – Forio – Lacco Ameno – Casamicciola T.– Ischia – Fermata Farmacia S.Anna.

Partiranno da Fontana alle ore 7.00 e alle ore 7.05. Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi